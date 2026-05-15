Bolojan continuă să se laude că are sprijinul Ursulei von der Leyen. Premierul se ține de scaun încă două săptămâni
Ilie Bolojan, premierul interimar al României (foto: Inquam Photos)
Ilie Bolojan se laudă din nou că are sprijinul actorilor externi și face tot posibilul pentru a rămâne la putere pentru încă cel puțin 2 săptămâni, acesta a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care spune că „se bucură că ieri Comisia Europeană a aprobat cererea de plată din PNRR în valoare de 2,6 miliarde de euro, un pas important pentru România și pentru continuarea investițiilor finanțate din fonduri europene”.
Bolojan a mulțumit în cadrul postării președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și echipei sale pentru acest rezultat care confirmă că eforturile de reformă ale României sunt recunoscute la nivel european.
Ce poate fi observat însă este faptul că premierul nu amintește nimic despre cele 15 miliarde de euro din PNRR pe care România riscă să le piardă.
Este vorba despre o sumă chiar mai mare decât cea pe care am reușit să o încasăm până acum din jaloanele îndeplinite.
Dintr-un document analizat de guvern este că țara noastră este restantă în aceste momente cu 38 de jaloane, iar toate proiectele trebuie trimise în Parlament până la finalul lunii ca România să nu piardă banii.
