Nouă metodă de înșelăciune în România. Escrocii se dau drept reprezentanți ai MAI și sună de pe numere false. Avertismentul autorităților
Avertisment escrocherii online
MAI avertizează că tot mai mulți escroci folosesc numere de telefon care par să aparțină instituției pentru a contacta cetățenii și a încerca să îi păcălească.
Metoda este cunoscută drept „clonarea numerelor de telefon”. Practic, pe ecranul victimei apare un număr care pare oficial, asemănător cu cele folosite de structurile MAI, pentru a câștiga rapid încrederea oamenilor. Reprezentanții Ministerului de Interne subliniază că angajații instituției nu cer niciodată bani, date bancare sau informații personale prin telefon.
De asemenea, purtătorii de cuvânt ai MAI nu solicită transferuri bancare, nu cer trimiterea unor colete și nu cer coduri sau date legate de conturi bancare. Autoritățile spun că, dacă un apel presupus din partea MAI conține astfel de cereri, este vorba clar despre o tentativă de înșelăciune.
Ce trebuie să faci dacă primești un astfel de apel
MAI recomandă ca persoanele contactate să închidă imediat apelul și să nu ofere nicio informație. Totodată, oamenii sunt sfătuiți să nu transmită date personale sau bancare și să verifice informațiile doar prin canalele oficiale ale instituției. În cazul în care cineva primește un astfel de apel suspect, autoritățile recomandă sesizarea imediată a Poliției.
Escrocii profită de faptul că mulți oameni au încredere în instituțiile statului. Când pe telefon apare un număr care pare oficial, multe persoane tind să răspundă și să creadă informațiile primite. Autoritățile atrag atenția că această metodă este folosită tot mai des, iar victimele sunt de multe ori persoane în vârstă sau oameni care nu sunt familiarizați cu astfel de fraude telefonice.
