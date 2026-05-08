Castelul Bran intră într-o nouă etapă: omul de afaceri care administrează moștenirea lui Elvis Presley a preluat controlul companiei care operează monumentul

Schimbare importantă în administrarea celebrului Castelul Bran, după ce omul de afaceri american Joel Weinshanker, cunoscut pentru gestionarea moștenirii lui Elvis Presley, a devenit acționar majoritar al companiei care operează castelul din județul Brașov.

Castelul Bran a fost luat de un american

Potrivit informațiilor apărute în documentele analizate de presă, tranzacția vizează preluarea participației majoritare din cadrul Companiei de Administrare a Domeniului Bran (CADB), firmă responsabilă de administrarea și operarea unuia dintre cele mai vizitate obiective turistice din România.

Achiziția a fost realizată prin intermediul grupului Ad Populum, controlat de Joel Weinshanker, conglomerat american specializat în entertainment, produse de colecție, jocuri și branduri de lifestyle. Noua structură de acționariat vine la scurt timp după finalizarea unui litigiu internațional privind controlul companiei care administrează domeniul Bran.

Conform noilor modificări, firma VT Bran, înființată de o entitate din grupul Ad Populum, a preluat 80% din părțile sociale ale CADB. Restul participațiilor au rămas în posesia moștenitorilor familiei regale asociate domeniului Bran, inclusiv Dominic Habsburg-Lothringen.

După finalizarea tranzacției, conducerea administrativă a companiei a fost preluată de Steven Bieg, director financiar în cadrul grupului american. Totodată, a fost încheiat și un contract de superficie cu coproprietarii castelului.

Administrarea Castelului Bran

Imediat după preluare, noul investitor a început recrutări în România pentru extinderea echipei care se ocupă de administrarea zilnică a Castelul Bran. Sunt căutate persoane pentru activități precum vânzarea biletelor, coordonarea personalului, organizarea de evenimente, mentenanță, raportare financiară și servicii turistice.

Joel Weinshanker este cunoscut la nivel internațional pentru administrarea Graceland, celebra proprietate care a aparținut lui Elvis Presley. Omul de afaceri controlează și grupul Ad Populum, companie care deține mai multe branduri importante din industria divertismentului și a produselor de colecție.

Preluarea companiei care operează Castelul Bran ar putea marca începutul unei noi strategii de dezvoltare pentru unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Europa de Est, vizitat anual de sute de mii de turiști din întreaga lume.