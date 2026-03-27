Egiptul impune reguli stricte pentru consumul de energie

Egipt va introduce un program limitat de funcționare pentru numeroase spații comerciale. Începând de sâmbătă, pentru o perioadă inițială de o lună, magazinele, restaurantele, cafenelele și centrele comerciale vor fi obligate să își închidă activitatea la ora 21:00 în timpul săptămânii, scrie Egypt Independent.

Există însă o mică excepție: în zilele de joi și vineri, considerate parte a weekendului, aceste locații vor putea rămâne deschise până la ora 22:00.

Decizia a fost confirmată de prim-ministrul Moustafa Madbouly, care a subliniat că măsura este necesară pentru a controla consumul de energie într-un moment economic extrem de sensibil.

Facturile la energie au explodat de peste trei ori

Creșterea costurilor la gazul importat este principalul motiv invocat de autorități. Situația s-a agravat dramatic după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, care a perturbat lanțurile de aprovizionare și a crescut prețurile la nivel global.

Potrivit oficialilor, înainte de război, factura lunară a statului era de aproximativ 560 de milioane de dolari (circa 466 de milioane de euro). În prezent, pentru aceeași cantitate de energie, costul a urcat la 1,65 miliarde de dolari (aproximativ 1,483 miliarde de euro).

Diferența uriașă pune o presiune semnificativă asupra bugetului public, iar autoritățile caută soluții rapide pentru a evita o criză mai amplă.

Apel la populație: „Ne pregătim pentru ce e mai rău”

În discursul său, premierul a transmis un mesaj clar, subliniind gravitatea situației și necesitatea de a adopta măsuri de precauție.

„Cu cât vom fi mai capabili să raţionalizăm, cu atât, în calitate de cetăţeni, vom contribui la reducerea facturii lunare pe care statul este obligat să o suporte”, a precizat acesta.

Totodată, el a avertizat că țara trebuie să fie pregătită pentru evoluții imprevizibile și pentru „cel mai rău scenariu”, în contextul unui conflict regional al cărui deznodământ rămâne incert.

