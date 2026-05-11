Programul „Litoralul pentru Toți” revine. Vacanțe la mare de la 42 de lei pe noapte în stațiunile de pe litoralul românesc

Federația Patronatelor din Turismul Românesc a anunțat lansarea unei noi ediții a programului social „Litoralul pentru Toți”, destinat turiștilor care vor să petreacă vacanțe accesibile pe litoralul românesc în perioada de extrasezon. Prețurile pornesc de la doar 42 de lei de persoană pe noapte, iar ofertele sunt disponibile în peste 80 de hoteluri de la malul mării.

Programul, ajuns la cea de-a 48-a ediție, se desfășoară în intervalul 3 mai - 21 iunie 2026 și include unități de cazare clasificate între două și cinci stele, din cele mai populare stațiuni de pe litoral.

Tarife accesibile pentru vacanțe pe litoralul românesc

Reprezentanții FPTR au precizat că prețurile din acest an sunt similare celor practicate în ediția de primăvară din 2025, iar în unele cazuri chiar mai mici, în încercarea de a menține programul accesibil pentru cât mai mulți români.

Cele mai mici tarife sunt disponibile în Eforie Nord, unde cazarea fără masă începe de la 42 de lei pe noapte de persoană. În aceeași stațiune, pachetele cu mic dejun pornesc de la 90 de lei, iar cele all inclusive ajung la 253 de lei.

În Neptun-Olimp, turiștii pot găsi oferte de la 48 de lei pentru cazare simplă, 121 de lei cu mic dejun și 256 de lei pentru servicii all inclusive.

Și în Eforie Sud sunt disponibile pachete accesibile, cu prețuri de la 52 de lei pentru cazare fără masă și până la 261 de lei pentru all inclusive.

Oferte în Mamaia, Jupiter, Venus și Costinești

Stațiunea Mamaia rămâne una dintre cele mai căutate destinații, cu tarife care pornesc de la 62 de lei pentru cazare fără masă, 78 de lei cu mic dejun și 275 de lei pentru pachete all inclusive.

În Jupiter, prețurile încep de la 71 de lei, în timp ce în Venus tarifele pornesc de la 83 de lei pe noapte.

Turiștii care aleg Costinești pot beneficia de pachete de la 94 de lei pentru cazare simplă, iar în Mamaia Nord prețurile pentru all inclusive pot ajunge la 318 lei de persoană pe noapte.

Peste 8.000 de locuri de cazare disponibile

Organizatorii estimează că peste 80 de hoteluri vor participa la ediția din acest an, punând la dispoziția turiștilor aproximativ 8.000 de locuri de cazare în fiecare noapte.

Președintele FPTR, Dragoș Răducan, a declarat că programul „Litoralul pentru Toți” reprezintă una dintre cele mai importante inițiative private dedicate turismului intern și demonstrează interesul tot mai mare al românilor pentru vacanțele pe litoral în afara sezonului aglomerat.

Potrivit FPTR, hotelurile care oferă facilități precum piscine interioare încălzite și centre spa au înregistrat deja un număr ridicat de rezervări, semn că turiștii caută experiențe complete de relaxare și agrement.

Vacanțele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță

Programul se adresează familiilor, pensionarilor, tinerilor și tuturor celor care vor să petreacă mini-vacanțe la mare la prețuri reduse. Pachetele pot include cazare simplă, mic dejun, pensiune completă sau all inclusive, în funcție de unitatea aleasă.

Reprezentanții FPTR recomandă rezervarea din timp, deoarece locurile sunt limitate, iar cererea este deja ridicată încă din primele zile de la lansarea programului. Totodată, se pot folosi și vouchere de vacanță, în funcție de politica fiecărui hotel participant.