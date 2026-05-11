Ce a discutat Ilie Bolojan cu Nicușor Dan la Cotroceni, înainte de negocierile pentru guvern

Sursă: realitatea.net

Premierul interimar Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan au analizat, în cadrul unor consultări informale, soluțiile critice pentru ieșirea României din impasul politic. Discuțiile s-au concentrat pe asigurarea continuității în atragerea fondurilor europene, cu prioritate pe proiectele din PNRR și programul SAFE.

Premierul interimar și președintele PNL, Ilie Bolojan , a prezentat luni seară prioritățile strategice ale României în contextul blocajului politic actual. În urma unei întrevederi cu președintele Nicușor Dan , liderul liberal a avertizat că instabilitatea guvernamentală, provocată de acțiunile PSD, pune în pericol finanțările externe și proiectele de apărare ale țării.

Miza PNRR și riscul pierderii fondurilor europene în 2026

Conform declarațiilor făcute la Digi 24, Ilie Bolojan consideră că principala vulnerabilitate a României în acest moment este imposibilitatea de a îndeplini jaloanele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) fără un executiv cu puteri depline.

Prioritățile financiare imediate identificate de premierul interimar:

Îndeplinirea jaloanelor obligatorii: Fără un guvern stabil, România riscă suspendarea tranșelor de plată din programul european.

Termenul limită din august: Este necesară o reorganizare legislativă rapidă pentru a asigura fluxurile de plăți și finalizarea lucrărilor până la sfârșitul lunii august, astfel încât nicio sumă alocată să nu fie pierdută.

Reașezarea proiectelor: Bolojan a subliniat necesitatea adaptării legislației pentru a încadra proiectele în termenele de execuție stricte impuse de partenerii europeni.

Citește și: Dan Dungaciu: ”Noi avem programul de guvernare și putem conduce. România are nevoie de o guvernare pro-popor”

Securitatea națională: Creditul pentru apărare în condiții istorice

Un alt punct critic al discuțiilor dintre Bolojan și șeful statului a vizat capacitatea defensivă a țării. Premierul interimar a explicat importanța accesării unui credit pentru apărare extrem de avantajos, menit să modernizeze Armata Română fără a pune presiune pe deficitul bugetar.

Detaliile financiare ale împrumutului pentru apărare:

Dobândă preferențială: Doar 3%.

Perioadă de grație: 10 ani de zile.

Rambursare: Eșalonată pe o durată de 40 de ani.

„Acest credit ne va permite să ne întărim capacitatea de apărare în următorii ani, menținând în același timp controlul asupra deficitelor”, a explicat liderul PNL.

Consultări la Cotroceni: Cine va fi noul premier?

Deși a confirmat dialogul cu președintele Nicușor Dan, Ilie Bolojan a păstrat discreția privind detaliile strategice ale șefului statului. Acesta a precizat că președintele va urma calendarul constituțional și va convoca oficial partidele politice la consultări.

„Domnul președinte va veni cu o propunere după ce va discuta cu toate conducerile partidelor. Mi se pare de bun-simț ca perspectiva dânsului să fie prezentată personal, la momentul potrivit”, a adăugat Bolojan.

Impactul crizei politice asupra administrației

Ilie Bolojan a taxat dur moțiunea de cenzură a opoziției, numind-o o „acțiune iresponsabilă a PSD” care aduce deservicii majore cetățenilor prin blocarea activității guvernamentale într-un moment de turnură pentru investițiile publice.