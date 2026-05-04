Haos lângă Casa Albă: suspect împușcat de Secret Service, clădirea președinției pusă în lockdown – VIDEO

Haos în apropierea Casei Albe, după ce agenții Secret Service au intervenit într-un incident armat pe National Mall și au evacuat în grabă presa acreditată. Complexul ar fi fost plasat temporar în lockdown, potrivit primelor informații.

Incidentul a avut loc la aproximativ un kilometru de Casa Albă, pe cealaltă parte a National Mall, unde o persoană a fost împușcată de forțele de ordine. Secret Service a transmis că este vorba despre o intervenție într-un „incident cu implicarea unui ofițer”, fără detalii despre starea suspectului.

Alertarea a venit la doar câteva zile după un alt episod violent petrecut în timpul dineului corespondenților de la Casa Albă, ceea ce a amplificat îngrijorările privind securitatea în zonă, potrivit presei locale.