Haos lângă Casa Albă: suspect împușcat de Secret Service, clădirea președinției pusă în lockdown – VIDEO
Forțe de ordine la Washington DC
Haos în apropierea Casei Albe, după ce agenții Secret Service au intervenit într-un incident armat pe National Mall și au evacuat în grabă presa acreditată. Complexul ar fi fost plasat temporar în lockdown, potrivit primelor informații.
Incidentul a avut loc la aproximativ un kilometru de Casa Albă, pe cealaltă parte a National Mall, unde o persoană a fost împușcată de forțele de ordine. Secret Service a transmis că este vorba despre o intervenție într-un „incident cu implicarea unui ofițer”, fără detalii despre starea suspectului.
Alertarea a venit la doar câteva zile după un alt episod violent petrecut în timpul dineului corespondenților de la Casa Albă, ceea ce a amplificat îngrijorările privind securitatea în zonă, potrivit presei locale.
Atac armat la Casa Albă: Trump și Melania, evacuați de urgență de la Cina Corespondenților. Suspectul a fost arestat
