Vindecătoarea ocultă devenită coșmarul Kremlinului. Este acuzată că alimentează protestele anti-război din Rusia

Sursă: The Moscow Times

Svetlana Lada-Rus, una dintre cele mai influente și controversate figuri ale opoziției ruse aflate în exil, continuă să fie asociată cu mai multe mișcări de protest și inițiative civice din interiorul Rusiei, în ciuda faptului că nu a mai fost văzută în public din 2016.

Imaginea ei publică este construită din etichete contradictorii: „vindecătoare ocultă”, „teoretician al conspirațiilor”, „lider politic”, „fraudă” sau „candidat prezidențial eșuat”. În același timp, Lada-Rus este percepută atât ca o figură marginală, cât și ca un actor capabil să influențeze segmente de populație din Rusia, în special în contextul actual de presiune politică și control al internetului, scrie Moscow Times .

Origini și începuturi profesionale

Născută în 1958 în Azerbaidjanul sovietic, Lada-Rus și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în orașul Samara, unde familia sa s-a mutat când ea era copil. A urmat o carieră în educație, fiind profesor de muzică, însă în anii ’90 a făcut o schimbare radicală de direcție.

În 1996, pe fondul exploziei medicinei alternative din Rusia post-sovietică, a deschis un centru de „vindecare ocultă” în Samara. Practicile sale au atras rapid atenția publicului, iar în câțiva ani a adunat zeci de mii de susținători în regiune, devenind o figură cunoscută în zona medicinei alternative și a spiritualității neconvenționale.

Intrarea în politică și ascensiunea eșuată electoral

În 2003, sub numele Svetlana Peunova, Lada-Rus a intrat în politică, candidând pentru Duma de Stat dintr-un district electoral din Tolyatti. A obținut locul al treilea, însă nu a reușit să intre în parlament.

Ulterior, a continuat seria candidaturilor fără succes: pentru funcția de primar al orașului Tolyatti în 2004 și 2008, pentru primar al orașului Samara în 2010 și pentru un loc în legislativul regional în 2007.

În 2011, a lansat o candidatură prezidențială cu sprijinul propriului partid, Volia („Voința”), însă nu a reușit să strângă cele 2 milioane de semnături necesare pentru a fi inclusă pe buletinul de vot.

Schimbarea numelui și radicalizarea discursului

În 2015, și-a schimbat oficial numele în Svetlana Lada-Rus, o alegere simbolică inspirată de Lada, zeița slavă a iubirii și fertilității, și de „Rus”, denumirea istorică a spațiului rus medieval.

Un an mai târziu, autoritățile ruse au interzis partidul Volia, catalogându-l drept organizație extremistă. În paralel, a fost deschisă o anchetă penală împotriva ei și a colaboratoarei sale Marina Gerasimova.

Cele două au fost acuzate de fraudă, crearea unei organizații care ar încălca drepturile cetățenilor și vătămare prin neglijență în contextul practicilor oculte. Procurorii au susținut că structurile create de Lada-Rus funcționau sub aparența medicinei tradiționale și a activismului politic, dar ar fi reprezentat o „comunitate distructivă”.

Fuga din Rusia și condamnarea în absență

În timp ce Gerasimova a primit o condamnare cu suspendare și o amendă după un an de detenție, Lada-Rus a părăsit Rusia înainte de finalizarea procesului.

În 2025, o instanță din Samara a condamnat-o în absență la opt ani de închisoare. În paralel, familia sa a fost de asemenea afectată de dosare penale, inclusiv fiul ei, condamnat la o pedeapsă severă într-un caz separat.

O prezență online extinsă

Deși absentă fizic, Lada-Rus și-a menținut o prezență digitală semnificativă. Ea a construit un ecosistem media cu aproape un milion de urmăritori pe platforme precum Telegram, YouTube și aplicații de mesagerie alternativă.

Comunicarea sa se realizează în principal prin înregistrări audio lungi, publicate sub formă de videoclipuri statice, în care transmite mesaje politice, ideologice și spirituale către susținători.

Mesaje ideologice și temele recurente

În discursurile sale, Lada-Rus combină naționalismul rus cu elemente de spiritualitate, conspiraționism și reinterpretări istorice. Ea vorbește frecvent despre prăbușirea Uniunii Sovietice ca despre începutul unei „colonizări” a Rusiei de către Occident.

În același timp, formulează critici atât la adresa opoziției liberale, cât și la adresa Bisericii Ortodoxe Ruse, pe care o acuză de îndepărtare de valorile „originare” ale spațiului slav.

În plus, ea promovează ideea că toți locuitorii Rusiei sunt „indigeni”, indiferent de etnie, și integrează în discursul său credințe spirituale alternative, inclusiv cultul soarelui și practici de meditație colectivă.

Asocierea cu proteste și mișcări sociale

De-a lungul ultimilor ani, numele Lada-Rus a fost asociat cu mai multe proteste din Rusia, inclusiv în Republica Altai, Siberia și alte regiuni. Susținătorii săi au participat la campanii împotriva autorităților locale și la mișcări sociale legate de politici guvernamentale și mobilizarea militară.

În unele cazuri, aceste activități au dus la arestări, condamnări și includerea unor susținători pe listele de extremism ale autorităților ruse.

Reacții și influență în continuare

Susținătorii o descriu ca pe o figură de rezistență împotriva sistemului politic actual, în timp ce criticii o consideră o prezență marginală, cu un discurs radical și eclectic.

Totuși, influența sa persistă în anumite segmente ale societății ruse, în special în rândul grupurilor care aderă la teorii ale conspirației sau la forme alternative de spiritualitate.