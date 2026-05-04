Ședință extraordinară de guvern, cu doar câteva ore înainte de votul moțiunii de cenzură

Guvernul condus de Ilie Bolojan va avea o nouă ședință marți dimineață, de la ora 8:30, cu doar câteva ore înainte ca în Parlament să aibă loc votul pentru moțiunea de cenzură care ar duce la demiterea executivului condus de Bolojan. Pe ordinea de zi se află o serie de măsuri care vizează categorii profesionale afectate de reformele de austeritate, cum ar fi cadrele didactice.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a transmis luni seara, după finalul ședinței de Guvern, că marţi dimineaţă, într-o nouă şedinţă extraordinară, ar urma să fie adoptat un act normativ privind acordarea primelor didactice către profesori, în măsura în care proiectul va primi avizul Consiliului Legislativ.

Tot marți ar urma să fie adoptat şi un proiect de ordonanţă de urgenţă legat de terenurile agricole, privind un jalon din PNRR, care are nevoie tot de avizul Consiliului Legislativ.

Dezbaterea și votul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan vor avea loc în plenul reunit al celor două Camere, de la ora 11:00. Votul va fi secret, cu bile.