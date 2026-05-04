Liberalii, dezbinați înainte de „bătălia de marți": Bolojan i-a așteptat la restaurant, dar liderii PNL au mers la petreceri
Ilie Bolojan, premierul României
Premierul Ilie Bolojan a convocat o întâlnire de urgență a parlamentarilor PNL luni seară, înaintea votului crucial de marți din Parlament, însă cea mai mare parte a liderilor marcanți ai partidului nu s-au prezentat, preferând să participe la petreceri private.
Senatorul Glad Varga a organizat reuniunea, la un restaurant italienesc din nordul Bucureștiului, unde parlamentarii PNL au fost invitați printr-un mesaj intern de mobilizare transmis luni după-amiază, conform Gândul.
„După plen. Am plăcerea să vă invit la Restaurantul XX XXXX din Nordul Bucureștiului, unde Glad Varga — căruia îi mulțumesc și pe această cale — a rezolvat o «întâlnire de Grup a senatorilor și deputaților PNL». Suntem doar noi acolo și cred că e normal ca înaintea bătăliei de marți să fim câteva ore împreună, senatorii și deputații! Vă aștept pe toți!”
Liderii PNL, la petreceri în loc de „marea mobilizare"
Cu toate că premierul Bolojan îi aștepta personal la restaurant, cea mai mare parte a liderilor importanți din PNL au absentat. Conform Gândul, aceștia au participat la aniversările a doi membri ai partidului: Ion Iordache de la Gorj și George Scarlat de la Galați.
Este un semnal îngrijorător chiar din interiorul PNL: o parte a liberalilor a ales petrecerile private în detrimentul pregătirii ultimelor detalii înaintea moțiunii de marți.
Cine a venit, cine a plecat devreme
Dintre liderii PNL de marcă, la restaurant au ajuns Mircea Abrudean, președintele Senatului, senatorul Adrian Cozma și Daniel Fenechiu. Abrudean a plecat însă după doar o oră de la „marea mobilizare" a PNL.
