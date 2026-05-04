Marius Tucă, mesaj exploziv înainte de moțiune: „Mâine începe întoarcerea la democrație”

Sursă: Realitatea PLUS

În ajunul votului asupra moțiunii de cenzură care urmează să fie dezbătută marți în Parlament, jurnalistul Marius Tucă lansează un mesaj dur despre starea actuală a scenei politice. Acesta vorbește despre o confruntare care ar putea marca o schimbare majoră de direcție, dar și despre un climat tensionat în care mizele depășesc simpla schimbare a Guvernului.

În intervenția sa la Realitatea PLUS, Marius Tucă descrie o succesiune de evenimente și decizii politice pe care le consideră esențiale pentru a înțelege momentul actual, de la modul în care au fost organizate alegerile până la jocurile de putere din culise. În opinia sa, votul din Parlament nu este doar un exercițiu politic, ci un punct de cotitură care ar putea influența evoluția democrației în România.

„Nu e nimic nou sub soare, adică de fiecare dată ni s-a arătat un Mesia. Acum media este Bolojan. Vă aduceți aminte, salvatorul națiunii a fost Traian Băsescu, după aceea a fost Klaus Werner Iohannis și, nu în ultimul rând, micul Paris, ultimul pe listă, exact cum era Iliescu la Revoluție. Și din păcate, sau din nefericire, pentru că vedem același tipar, aceiași susținători care l-au adulat pe Traian Băsescu, președintele jucător, aceiași susținători care l-au pupat ca pe sfintele moaște pe președintele călător Klaus Werner Iohannis și acum pe Nicușor Dan, președintele nimănui. Pentru că Nicușor Dan, într-un fel sau altul, a trădat cauza, avem un nou Mesia, cu aceiași susținători, putem să facem o listă exactă, aceiași susținători vin să îl aduleze practic pe Ilie Bolojan. Nu e nimic nou sub soare, așa cum spuneam, pentru că am trăit asta în ultimii 20 și ceva de ani.

Dacă e să încep de undeva, aș începe din anul de grație 2024, când la putere se aflau PSD și PNL, o întâmplare nefericită aș spune. Vă aduceți aminte comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, disprețul democrației, la fel s-au jucat cu data alegerilor prezidențiale, au pus-o când au vrut ei doar, doar să câștige Ciucă sau Ciolacu, și au venit alegerile prezidențiale atunci când a câștigat Călin Georgescu, și mai departe a venit lovitura de stat. Mâine e primul pas pentru întoarcerea la democrație. A fost lovitura de stat, a fost intervenția serviciilor secrete românești, a fost lovitura dată cu mâna Curții Constituționale, mai apoi a venit alegerea lui Nicușor Dan, care a recuperat, așa cum nu s-a întâmplat niciodată în istoria unei țări democratice, nimeni altcineva decât omul sistemului, pentru că noi nu trebuie să uităm tabloul general, cum au stat lucrurile în România.

Chiar în raportul Comisiei Juridice ale Camerei Reprezentanților se spune că Nicușor Dan a fost alesul sistemului și a fost ales cu ajutorul serviciilor secrete.

Deci asta e România în momentul ăsta, o țară care nu are nicio legătură cu democrația, unde drepturile și libertățile fundamentale au fost luate. Aduceți-vă aminte cum zeci, poate sute de oameni au fost chemați la miliție să dea cu subsemnatul pentru că l-ar fi susținut sau nu pe Călin Georgescu. Asta a fost prima fază. Nu mai vorbim despre libertatea presei, libertatea de exprimare, România nu are nicio legătură cu libertatea de exprimare. În primul rând, zeci de milioane, sute de milioane de euro date de partidele care s-au aflat la putere pentru a cumpăra tăcerea presei sau, de fapt, mai bine spus, susținerea presei. Asta e tabloul general în ziua Z, adică cu o zi înainte de a avea loc moțiunea de cenzură. Și putem continua la nesfârșit, am trecut peste faptul că un Birou Electoral Central a scos din cursă candidați, cum a fost Diana Șoșoacă, cum a fost Călin Georgescu. Vă aduceți aminte acea reținere pe stradă a lui Călin Georgescu, nimic nu e întâmplător. Și m-am săturat să tot vină unii să spună toate narativele astea, că suntem puținiști, acum suntem cu Mossadul, mâine suntem cu SUA și așa mai departe. Este o țară în care democrația, ca și Parlamentul, a fost pusă între paranteze, în care libertatea de exprimare este un moft, nu este un drept așa cum ar trebui, la fel un moft dreptul de a alege, dreptul de a vota al românilor.

Mâine, aș spune, este un prim pas să ne întoarcem la democrație, dar de la primul pas până la a ne întoarce la democrație asta înseamnă că PSD, care a fost martor și participant la lovitura de stat și la toate celelalte evenimente de care spuneam mai devreme, trebuie să se schimbe. Trebuie să arate că a înțeles în cele din urmă că România nu mai este un stat democratic, iar ei au participat efectiv ca România să devină țara nimănui. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să spunem că întoarcerea la democrație s-ar putea face, cred că cel mai bine, prin alegeri anticipate. Dar se poate face și printr-un guvern minoritar și putem vorbi despre lucrul ăsta, că e foarte important apropo de ce s-ar putea întâmpla mâine.

Atunci când nu ai democrație se poate întâmpla orice. Nu ai libertate de exprimare, și atunci nu ai democrație. Asta s-a întâmplat din 2024 încoace. Aduceți-vă aminte că după alegerea lui Nicușor Dan cu ajutorul sistemului, PSD în loc să meargă la Cotroceni și să spună că formează o majoritate, putea să o formeze cu oricine, am avut parte de alegerea lui Bolojan ca prim ministru, al treilea partid la alegeri. Altfel spus, ceea ce vor oamenii, populația, sau dacă vrei poporul român, nu are nicio legătură cu reprezentarea. Și, ca să ărgim și mai mult tabloul, imaginați-vă că Ilie Bolojan, USR și tot ce înseamnă partea asta de neomarxiști nu fac altceva decât să fie o rețea Soroș, o rețea neo marxistă care este la nivelul Europei, cu care Trump a început o luptă în America dar ea este încă foarte puternică în Marea Britanie, în Franța, în Germania. Acestea sunt țări puternice, iar România este sluga acestei rețele sorosiște, acestei rețele neo marxiste care execută întocmai și la timp ordinele care vin de la Bruxelles, de la Uniunea Europeană, care este încununarea ideii de Soroș și neomarxism,. Și eu vreau ca România să facă primul pas astfel încât reprezentanții României să mnu mai fie slugi în fața Europei și a întregii lumi. România are nevoie de deminitate, are nevoie de democrație, are nevoie de libertate, are nevoie de identitate.”