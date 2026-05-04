Donald Trump amenință, din nou, că «șterge de pe fața Pământului» Iranul dacă atacă nave americane

Președintele Donald Trump a amenințat din nou Iranul va fi „șters de pe fața Pământului” dacă atacă nave americane implicate în operațiunea de deblocare a strâmtorii Ormuz. Într-un interviu acordat Fox News, liderul de la Casa Albă a precizat că Iranul ar fi devenit „mult mai conciliant” în negocierile de pace.

Reacția vehementă a președintelui american a venit după ce Teheranul a amenințat că va ataca navele americane implicate în operațiunea „Project Freedom”, misiunea de escortare a navelor blocate în zona Strâmtorii Ormuz.

Pe de altă parte, Trump a susținut că Teheranul ar fi devenit „mult mai conciliant” în negocierile de pace, însă a insistat că Washingtonul nu va ezita să răspundă militar în cazul unui atac. Potrivit declarațiilor sale, Statele Unite își consolidează în continuare prezența militară în regiune, scrie Le Monde.

Președintele american a afirmat că armata SUA dispune de „mai multe arme și muniții, și de calitate mai bună decât înainte”, subliniind că echipamentele sunt distribuite în baze din întreaga lume și sunt pregătite pentru utilizare „dacă va fi nevoie”.

Declarațiile vin în contextul intensificării tensiunilor dintre Iran și Statele Unite, pe fondul atacurilor cu drone și rachete raportate în ultimele zile în zona Golfului.