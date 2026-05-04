Nicușor Dan: AUR nu va trăda votul la moțiunea anti-Bolojan - VIDEO

Președintele Nicușor Dan e convins că AUR va vota moțiunea de cenzură pentru demiterea premierului Ilie Bolojan. Întrebat dacă George Simion se va răzgândi, Nicușor Dan a spus că nu crede într-un astfel de scenariu.

Întrebat dacă George Simion s-ar putea răzgândi, președintele a răspuns că „e puțin credibil ca asta să se întâmple... Din moment ce au anunțat… 254 de semnături. Se mai schimbă ceva? V-am răspuns.”” .

Nicușor Dan a evitat să facă predicții privind rezultatul votului, afirmând că are o opinie, dar nu face speculații.

Președintele a admis că perioada următoare poate aduce incertitudine, însă a insistat că instituțiile statului vor funcționa normal.



