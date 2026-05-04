Senatorul AUR Petrișor Peiu, la „Culisele Statului Paralel”: „Politicile lui Ilie Bolojan au împins România în criză”

Senatorul AUR Petrișor Peiu a criticat, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, seria de decizii economice și politice pe care le atribuie premierului Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, măsurile luate de-a lungul mandatului au generat dezechilibre majore și au deteriorat relația cu principalul partener din coaliție, PSD și au afectat grav categorii defavorizate, în primul rând pe pensionari.

Peiu a susținut că efectele acestor politici se văd deja în economie și în nivelul de trai, iar repararea lor „nu va fi ușoară”.

„Consumul era motorul economiei, iar Bolojan l-a oprit brusc”

Senatorul AUR a început prin a explica modul în care, în opinia sa, politicile economice ale premierului au dus la declinul actual.

„Există niște borne, cât se poate de obiective de a măsura performanța unui guvern. Adică, guvernul acesta a intrat, domnul Bolojan a fost cel care și-a asumat această politică, a intrat cu ideea că trebuie reprimat cât mai mult din consum și, pe drept, făcute investiții multe, multe. Chestia asta a dus până la urmă la criza economică în care suntem. Pentru că, ne place, nu ne place, consumul era motorul dezvoltării acestei țări.”

Peiu a continuat explicând că măsurile fiscale au amplificat blocajele.

„Și când vii brusc și spui: gata, oprim consumul, crescând și taxele de consum, adică TVA-ul și accizele, și creând haosul ăsta din zona de energie. Asta a adus o inflație foarte mare și o blocare a economiei. Avem trei trimestre consecutive de scădere economică și nici acum nu vedem vreun mare reviriment.”

„Dacă nu transporți, înseamnă că nu ai ce să transporți”

Senatorul a indicat și indicatorii economici care ar confirma declinul.

„Indicele esențial care arată scăderea economiei astăzi este dinamica transportului, cifra de afaceri în transport. Avem o scădere de 10%. E clar că dacă nu transporți înseamnă că nu ai ce să transporți.”

El a adăugat că pensionarii au fost printre cei mai afectați.

„A doua gravă eroare a guvernului Bolojan, și care a dus tot la suprimarea consumului, a fost faptul că a pus între paranteze, din păcate asta a făcut și Ciolacu, legea pensiilor. Dom'le, dai o lege și după ce o aplici patru luni, vii și decizi că nu se mai aplică. Că nu mai găsești sustinere. Bun, dar problema e că pensionarii n-au mai primit indexarea pensiilor doi ani la rând, niciun fel de indexare, nici aia din lege, nici mai puțin, dar în același timp ei au trebuit să plătească prețurile mai mari, inclusiv la energie electrică, că lumea uită ce s-a întâmplat.”

„Creșterea prețului la energie a lovit exact în cei mai vulnerabili”

Peiu a insistat asupra efectelor creșterii prețurilor la energie.

„O altă mare greșeală fundamentală a acestui guvern a fost creșterea prețului la energie electrică, care s-a întâmplat cu o dinamică extrem de mare pentru cei cu venituri mici, care consumau sub 100 de kW/h pe lună. Cine se află acolo? Păi, pensionarii, cu cine să se lupte? Bun. Și atunci ai redus de tot consumul . După care ai crescut în continuare, mergând pe ideea să faci investiții pe care nu le-ai finanțat, a crescut deficitul bugetar. Cum sunt acele investiții? Luăm bani europeni și cumpărăm trenuri din Polonia, cumpărăm din Franța, cumpărăm oțel din Turcia, din Ungaria, de unde mai cumpărăm și așa mai departe.”

„Putem repara, dar va dura doi-trei ani”

În final, senatorul AUR a explicat condițiile în care partidul său ar accepta să intre la guvernare.

„Și atunci noi spunem așa: domnule, are rost să venim la guvernare doar dacă reușim să reparăm aceste mari lucruri. În primul rând să readucem pacea socială.”

El a avertizat că revenirea la situația de acum 10 luni nu se poate face peste noapte.

„Cred că putem, încet-încet, în următorii doi-trei ani, să reparăm toate aceste lucruri. E mult mai greu să repari ceva stricat decât să ai grijă să nu se strice,” a afirmat senatorul AUR.