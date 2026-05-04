General rus de top, găsit mort în casă, cu un pistol lânga el. Ipoteza sinuciderii, luată în considerare

Sursă: militarnyi.com

Stanislav Petrov, colonel-general al trupelor de Protecție împotriva radiațiilor, substanțelor chimice și biologice (RChBZ) ale Forțelor Armate Ruse, a fost găsit fără viață în apartamentul său din Moscova.

Descoperirea făcută dis-de-dimineață în apartamentul din Moscova

Potrivit informațiilor , trupul generalului a fost găsit de membri ai familiei în dimineața zilei de 2 aprilie, în jurul orei 07:00, în locuința sa din Moscova.

Datele au fost confirmate de autorități prin intermediul agenției RIA Novosti.

În apropierea acestuia ar fi fost descoperită și o armă, detaliu care a alimentat ipoteza unei sinucideri.

O sursă citată de publicația Izvestia a precizat că Petrov, în vârstă de 87 de ani, a fost găsit „în bucătărie, așezat pe un scaun”.

În paralel, o altă sursă din domeniul medical, citată de TASS, a declarat că generalul se confrunta cu probleme serioase de sănătate: „Recent, a fost grav bolnav.”

Cariera unui militar cu rol cheie în structurile de apărare chimică

Stanislav Petrov a fost una dintre figurile centrale ale trupelor de apărare chimică din perioada sovietică și post-sovietică.

Înainte de retragere, acesta a fost ultimul comandant al trupelor de protecție chimică ale URSS, iar ulterior, până în anul 2001, a condus structurile similare ale Federației Ruse.

După încheierea carierei militare active, a continuat să activeze în domeniu, ocupând funcții de cercetare într-un institut militar și fiind redactor-șef al publicației „Buletinul Trupelor de Protecție NBC”.

Conform biografiei sale oficiale, Petrov a fost cercetător-șef în cadrul celui de-al 27-lea Centru Științific, instituție aflată sub sancțiuni internaționale impuse de Uniunea Europeană, Statele Unite, Marea Britanie, Elveția, Ucraina și Canada, din cauza implicării în dezvoltarea și utilizarea substanțelor chimice în cadrul armatei ruse.

În octombrie 2024, autoritățile britanice au anunțat sancțiuni care au vizat acest centru, dar și alte instituții și oficiali militari, inclusiv pe șeful trupelor RChBZ, Igor Kirillov, pentru utilizarea armelor chimice în Ucraina, inclusiv cloropicrină.

De la Cernobîl la conducerea trupelor RChBZ

Născut în 1939, în orașul Gorki (actualul Nijni Novgorod), Stanislav Petrov și-a început activitatea în unitățile de protecție chimică încă de la vârsta de 20 de ani.

De-a lungul carierei sale, a fost implicat direct în intervențiile pentru limitarea efectelor catastrofei de la Cernobîl, unul dintre cele mai grave accidente nucleare din istorie.

Între 1989 și 1992, a condus trupele de protecție chimică ale Uniunii Sovietice, iar activitatea sa i-a adus recunoaștere oficială, fiind distins în 1991 cu Premiul Lenin.

Ulterior, în anul 2001, a obținut titlul de Doctor în Științe Militare, consolidându-și statutul de expert în domeniul apărării chimice și biologice.