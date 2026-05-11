Emil Boc: ”Nu trebuie să excludem alegerile anticipate”
Emil Boc, primarul liberal al Clujului, nu exclude varianta alegerilor anticipate, chiar dacă șansele pentru organizarea acestora sunt reduse atât din punct de vedere constituțional, cât și politic. În același timp, edilul a reiterat ideea că responsabilitatea pentru formarea unui nou Guvern revine parlamentarilor și partidelor care au votat pentru demiterea premierului Ilie Bolojan.
„Constituțional, se va ajunge foarte greu la alegeri anticipate, pentru că înseamnă o autodizolvare a Parlamentului. În alte părți nu e autodizolvare, ci președintele statului decide să dizolve Parlamentul, cum este în Franța: președintele Franței poate dizolva Adunarea Națională”, a declarat Emil Boc.
Edilul a explicat că ”la noi, trebuie să cadă două guverne, ori la al doilea guvern, pentru a nu-și pierde mandatul, parlamentarii sunt dispuși să voteze aproape pe oricine, numai să-și continue mandatul de parlamentar. De aceea, la noi dizolvarea este, de fapt, o autodizolvare și de aceea nu prea este posibilă din punct de vedere politic, chiar dacă din punct de vedere constituțional scrie în Articolul 89 că, da, poate fi dizolvat Parlamentul”.
”În al doilea rând, dacă-mi amintesc bine, Președintele României a declarat că exclude varianta alegerilor anticipate. Deci, dacă și constituțional, și politic, alegerile anticipate sunt greu de obținut, este puțin probabil să se ajungă la alegeri anticipate. Dar ele n-ar trebui să fie excluse ca parte a soluției, dacă celelalte soluții nu funcționează”, a mai spus liberalul.
