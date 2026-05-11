Bolojan a plecat, Bursa a explodat! BVB a atins un nou maxim istoric

Bursa de Valori București (BVB) a marcat o zi istorică luni, 11 mai 2026, după ce indicele principal BET a atins un nivel record. Într-o ședință dominată de un optimism generalizat și achiziții masive, piața de capital din România a beneficiat de un context extern favorabil, propulsând cotațiile celor mai importante companii listate la valori de vârf.

Record istoric la BVB: Indicele BET a spulberat pragul de 30.000 de puncte. Randament de 82% într-un singur an

Piața de capital din România trăiește un moment de euforie fără precedent. Luni, 11 mai 2026, Bursa de Valori București (BVB) a marcat o bornă istorică: indicele principal BET a depășit pentru prima dată pragul de 30.000 de puncte , confirmând statutul României de vedetă a piețelor emergente din Europa.

Evoluție fulminantă: BET urcă cu 23% de la începutul anului 2026

Ședința de luni a început sub semnul optimismului, indicele BET atingând un maxim intrazilnic de 30.087,35 puncte , în urcare cu 1,24%. Această performanță vine după o săptămână de creșteri agresive (+7%) și consolidează un avans de 23% doar în primele luni ale anului 2026 .

Dacă privim retrospectiv, cifrele sunt și mai impresionante:

Randament anual: BET a crescut cu 82,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Comparație europeană: Performanța BVB este una dintre cele mai ridicate la nivel continental, depășind indici maturi precum DAX sau CAC 40.

De la criza din 2008 la „Explozia” din 2026: Drumul spre 30.000 de puncte

Istoria indicelui BET este marcată de o recuperare lentă după prăbușirea din 2008, urmată de o accelerare incredibilă în ultimii doi ani:

Anul 2008: Indicele atingea borna de 10.000 de puncte, înainte de a fi înjumătățit de criza financiară globală. Iulie 2025: După 18 ani de așteptare, bursa reușea să depășească pragul de 20.000 de puncte . Mai 2026: În mai puțin de un an, BET a „ars” etapele, câștigând încă 10.000 de puncte pentru a atinge nivelul actual de 30.000 .

Motoarele creșterii: Hidroelectrica, Romgaz și Dividendele

Ascensiunea rapidă nu este întâmplătoare, fiind susținută de fundamentale economice solide ale marilor emitenți:

Efectul Hidroelectrica (H2O): Listarea gigantului energetic din vara anului 2023 a recalibrat întreaga piață, aducând un flux masiv de capital instituțional.

Sectorul Energetic: În ședința curentă, Romgaz (SNG) a urcat cu aproape 5%, iar Premier Energy (PE) a bifat un avans similar, impulsionate de rezultatele financiare excelente.

Politici de dividende: Companiile din indicele BET rămân printre cei mai generoși plătitori de dividende din lume, atrăgând investitorii care caută randamente sigure în perioade de incertitudine.

Reziliență în fața instabilității politice și externe

BVB a demonstrat o maturitate surprinzătoare, ignorând zgomotul politic intern și tensiunile geopolitice. Deși piețele europene au deschis mixt din cauza impasului în negocierile SUA-Iran, bursa locală a rămas pe verde.

Mai mult, piața a absorbit rapid șocul demiterii premierului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. La doar câteva ore de la evenimentul politic din 5 mai, indicele BET a avansat cu 0,95%, semn că investitorii se concentrează pe profitabilitatea companiilor și mai puțin pe instabilitatea guvernamentală.

Topul acțiunilor care au propulsat BET luni: