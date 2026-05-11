Noi detalii în cazul crimei din Bihor. Raportul INML arată că Alicia s-ar fi luptat cu agresorul înainte să fie ucisă

Apar informații cutremurătoare în cazul morții Aliciei, tânăra de 18 ani ucisă la o fermă din Bihor. Familia fetei susține că raportul realizat de medicii legiști de la Institutul Național de Medicină Legală confirmă faptul că adolescenta a încercat să se apere și să lupte cu agresorul până în ultimele clipe de viață.

Tatăl tinerei a reacționat public după apariția unor zvonuri potrivit cărora fiica sa ar fi avut o relație cu bărbatul acuzat de crimă. Acesta a respins categoric informațiile și a declarat că rezultatele medico-legale infirmă speculațiile apărute în spațiul public.

Familia victimei: „A luptat cu ultimele puteri”

Potrivit declarațiilor făcute de tatăl fetei, raportul INML arată că Alicia ar fi fost agresată fizic înainte de a fi ucisă. Bărbatul susține că adolescenta a fost atacată după ce l-ar fi refuzat pe individul care a comis crima.

Conform acestuia, tânăra a încercat să se apere și să scape, însă a fost ucisă după mai multe lovituri de cuțit.

Familia victimei acuză și intervenția întârziată a autorităților, tatăl fetei afirmând că a apelat de mai multe ori numărul de urgență 112 înainte ca echipajele să ajungă la fața locului.

Ultimul mesaj transmis de Alicia înainte de tragedie

Părinții adolescentei au povestit că au descoperit în telefonul fetei un mesaj trimis unei prietene chiar înainte de tragedie. Potrivit tatălui, Alicia ar fi anunțat că agresorul urma să îi ia telefonul mobil.

Acela ar fi fost ultimul contact al tinerei înainte ca aceasta să fie ucisă.

Ancheta continuă în cazul crimei de la ferma din Bihor

Cazul care a șocat întreaga țară continuă să fie investigat de autorități, iar anchetatorii încearcă să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs crima de la ferma din Bihor.

Familia victimei cere ca individul să fie pedepsit conform legii.