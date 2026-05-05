Prețul petrolului a scăzut marți, după sesiuni anterioare repetate de creștere
Prețurile petrolului au înregistrat o scădere marți, după ce în sesiunea precedentă au urcat cu până la 6%, pe fondul unor semnale că intervenția Marinei SUA contribuie la diminuarea blocadei impuse de Iran asupra Strâmtorii .
Potrivit France24, această evoluție ar putea facilita reluarea fluxurilor de aprovizionare dintr-una dintre cele mai importante regiuni producătoare din Orientul Mijlociu.
Luni, Statele Unite au lansat o nouă operațiune cu scopul de a redeschide navigația prin Strâmtoarea Ormuz. Ulterior, compania Maersk a anunțat că nava Alliance Fairfax, specializată în transportul de vehicule și arborând pavilion american, a traversat zona însoțită de forțe navale americane, reducând astfel temerile imediate legate de eventuale perturbări ale livrărilor.
În ceea ce privește cotațiile, contractele futures pentru petrolul Brent cu livrare în iulie au coborât cu 68 de cenți (0,6%), ajungând la 113,76 dolari pe baril la ora 01:00 GMT, după o creștere de 5,8% în ziua precedentă.
De asemenea, țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat o scădere de 1,59 dolari (1,5%), până la 104,83 dolari pe baril, după un avans de 4,4% în sesiunea anterioară.
