Banca Centrală Europeană ar putea majora dobânzile în iunie, dacă inflaţia nu va încetini

Banca Centrală Europeană (BCE) ar putea lua în calcul o majorare a dobânzilor în luna iunie, în cazul în care perspectivele privind inflația nu vor arăta o îmbunătățire clară, a declarat Joachim Nagel, președintele băncii centrale a Germaniei, într-un interviu citat de Reuters.

Acesta a explicat că, deși instituția a decis recent să mențină dobânzile la nivelul actual, în cadrul discuțiilor interne a fost analizată și opțiunea unei noi înăspriri a politicii monetare, pentru a limita efectele de propagare ale presiunilor inflaționiste.

Rata inflației în zona euro a ajuns în jurul valorii de 3% și ar putea continua să crească, pe fondul menținerii prețurilor petrolului la peste 110 dolari pe baril. Evoluția este influențată de tensiunile generate de Iran și de blocajele din Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru transportul de energie.

Joachim Nagel a avertizat că, deși banca centrală nu poate controla direct costurile energiei, trebuie să acționeze în cazul în care există riscul ca inflația să devină persistentă, alimentată de creșteri salariale și ajustări de prețuri în economie. „Cu cât conflictul durează mai mult, cu atât crește probabilitatea ca inflația să rămână la un nivel ridicat, dacă politica monetară nu intervine”, a subliniat acesta.

Mai mulți membri ai Consiliului guvernatorilor BCE au indicat deja posibilitatea unei majorări a dobânzii în iunie, iar piețele financiare anticipează până la trei astfel de creșteri până la finalul anului, prima fiind deja inclusă în așteptările pentru perioada verii.

Cu toate acestea, oficialul german a precizat că actualul context este mai puțin sever comparativ cu 2022, când inflația a atins niveluri de două cifre, determinând banca centrală să majoreze dobânzile într-un ritm accelerat.

