Șofer român de TIR, reținut în Bulgaria cu 1,5 milioane de țigări de contrabandă ascunse în remorcă

Un camion înmatriculat în România a fost oprit de vameșii bulgari pe Podul Dunării, în apropierea orașului Ruse, înainte ca vehiculul să părăsească teritoriul bulgar spre România. În urma controlului, autoritățile au descoperit o cantitate impresionantă de țigări introduse ilegal la bord.

Descoperirea de la Podul Dunării

Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Regionale Ruse au acționat pe baza unor informații despre un transport suspect. În remorca camionului condus de un bărbat de 55 de ani au fost găsite 150 de baxuri de țigări, totalizând 1.500.000 de țigarete fără timbru fiscal, aparținând unei mărci cunoscute, potrivit dennews.bg .

Dosar penal și reținere

Poliția de Frontieră din Ruse a deschis un dosar penal, șoferul român a fost reținut, iar cazul a fost înaintat procuraturii. Potrivit autorităților, aceasta a fost a treia acțiune de acest tip realizată în ultima lună de structura specializată în combaterea contrabandei.

Reprezentanții instituției au subliniat că astfel de intervenții sunt esențiale pentru limitarea traficului ilegal de produse accizabile, protejarea bugetului de stat și combaterea criminalității transfrontaliere.