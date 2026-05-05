Incendiu de proporții în județul Buzău. Un grajd, un depozit de furaje și un parc de dezmembrări auto, mistuite de flăcări
Incendiu. FOTO: ISU Buzău
Un incendiu de proporții a izbucnit, marți, în localitatea Vernești, din județul Buzău, fiind afectate un grajd, depozitul de furaje aferent și un parc de dezmembrări auto.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău a transmis că la sosirea echipajelor de intervenție incendiul se manifesta generalizat la nivelul unui grajd în care se aflau cai, precum și în zona parcului auto.
”Flăcările au cuprins o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați, iar în interiorul grajdului au fost surprinse trei cabaline. De asemenea, aproximativ 10 autoturisme din parcul de dezmembrări au fost afectate de incendiu”, au transmis reprezentanții ISU Buzău.
La fața locului au intervenit patru autospeciale de stingere, o autocisternă, o ambulanță SAJ și echipajele aferente, fiind prezentă, de asemenea, și comanda inspectoratului.
”Pompierii fac eforturi pentru a opri propagarea incendiului și a înlătura efectele negative”, au mai spus reprezentanții ISU.
