Ziua Z pentru Bolojan. Va fi al șaptelea premier demis prin moțiune de la Revoluție încoace?

Sursă: Realitatea.net

Soarta Guvernului va fi decisă azi în Parlament, iar dacă moțiunea PSD-AUR trece, Ilie Bolojan ar putea deveni cel de-al șaptelea premier al României demis prin moțiune de cenzură, de la Revoluția din 1989.

Ilie Bolojan și proba supraviețuirii politice: Un moment de cotitură după 36 de ani

Scena politică românească atinge un punct critic marți, când Ilie Bolojan , cel de-al 72-lea prim-ministru al țării, își joacă viitorul mandatului în fața Parlamentului. După mai bine de trei decenii de democrație, premierul se află în fața unui vot istoric care va decide dacă se alătură liderilor longevivi de la Palatul Victoria sau dacă va îngroșa rândurile celor a căror guvernare a fost retezată brusc prin mecanismul moțiunii de cenzură. În timp ce figuri precum Nicolae Văcăroiu, Adrian Năstase sau Călin Popescu Tăriceanu au reușit să traverseze legislaturile fără a fi doborâți de opoziție, Bolojan se confruntă acum cu o mobilizare parlamentară ce îi poate schimba destinul politic.

Citește și: Olguța Vasilescu: „Moțiunea va trece cu un vot covârșitor. Sperăm ca alianța să se refacă cu un om capabil”

Precedentele care au zguduit Palatul Victoria: De la Emil Boc la Mihai Răzvan Ungureanu

Istoria guvernărilor dărâmate prin vot parlamentar a început cu adevărat abia în toamna anului 2009. Până atunci, nicio moțiune de cenzură nu reușise să treacă, însă Emil Boc a devenit prima „victimă” a acestui instrument constituțional. O alianță neașteptată formată din PNL, UDMR și PSD a reușit atunci să mobilizeze 254 de voturi , provocând un cutremur politic major. Totuși, liderul PDL a demonstrat o reziliență neobișnuită, reușind să revină ulterior la conducerea Guvernului.

Câțiva ani mai târziu, în 2012, România înregistra cel mai scurt mandat de premier din istoria sa post-decembristă. Mihai Răzvan Ungureanu a părăsit șefia Executivului după doar 78 de zile, fiind înlăturat cu 235 de voturi într-o perioadă de maximă efervescență socială și instabilitate politică, moment ce a marcat simbolic sfârșitul unei ere de guvernare.

Anomalii și recorduri în istoria recentă a moțiunilor

Anul 2017 a adus un episod bizar, unic în analele democrației românești, prin cazul lui Sorin Grindeanu. Acesta a fost răsturnat de la putere chiar de către partidul care îl susținuse, PSD declanșând o „auto-moțiune” în urma unor conflicte interne de putere. Rezultatul de 241 de voturi a pus capăt unui mandat de aproximativ șase luni, subliniind fragilitatea loialităților politice.

Ulterior, în 2019, finalul epocii marcate de Liviu Dragnea a fost pecetluit de căderea Vioricăi Dăncilă. Prima femeie care a ocupat funcția de premier în România a fost demisă după un an și jumătate de mandat, în urma unei mobilizări a unei coaliții extrem de diverse, care a obținut 238 de voturi, depășind la limită pragul necesar.

Citește și: Liberalii, dezbinați înainte de „bătălia de marți": Bolojan i-a așteptat la restaurant, dar liderii PNL au mers la petreceri

Era instabilității și scorul istoric împotriva lui Florin Cîțu

Pandemia și crizele politice succesive au adus noi nume pe lista premierilor demiși. Ludovic Orban a pierdut funcția în 2020 în urma unei strategii politice riscante, asumându-și răspunderea pe tema alegerii primarilor în două tururi. Această manevră a provocat o reacție dură din partea legislativului, soldată cu 261 de voturi „pentru” și un mandat încheiat prematur.

Recordul absolut în materie de respingere parlamentară îi aparține însă lui Florin Cîțu. În 2021, pe fondul unei rupturi profunde în coaliția de guvernare și a unei alianțe ad-hoc între partide cu doctrine opuse, moțiunea de cenzură a adunat 281 de voturi. Acesta rămâne, până în prezent, cel mai mare scor înregistrat vreodată împotriva unui șef de guvern în funcție.

Incertitudinea prezentului și miza pentru Ilie Bolojan

Astăzi, Ilie Bolojan se află în fața aceleiași oglinzi a istoriei. Contextul actual îl plasează într-o poziție defensivă, unde fiecare vot contează pentru stabilitatea Executivului. Dacă moțiunea opoziției va avea succes, România va intra din nou într-un ciclu de reconfigurări de putere, negocieri maraton pentru noi majorități și, inevitabil, o perioadă de guvernare interimară. Indiferent de deznodământ, votul de marți va rămâne un reper pentru modul în care Parlamentul alege să sancționeze sau să valideze parcursul celui de-al 72-lea premier al țării.

Votul asupra moțiunii de cenzură reprezintă un moment de bifurcație pentru stabilitatea țării. În funcție de rezultatul de la urnele parlamentare, parcursul politic al României poate lua două direcții complet diferite.

Scenariul 1: Moțiunea este adoptată (Guvernul este demis)

Dacă opoziția reușește să strângă numărul necesar de voturi (minim 233), Cabinetul Bolojan intră imediat în regim de interimat .

Pierderea atribuțiilor depline: Guvernul demis nu mai poate adopta Ordonanțe de Urgență și nu mai poate iniția proiecte de lege noi. Rolul său se rezumă strict la administrarea afacerilor publice curente până la depunerea jurământului de către un nou Executiv.

Mecanismul constituțional: Președintele României trebuie să convoace consultări cu partidele parlamentare pentru a desemna un nou candidat pentru funcția de prim-ministru.

Instabilitate și negocieri: Se deschide o perioadă de incertitudine. Dacă Parlamentul respinge două propuneri succesive de premier în termen de 60 de zile, Președintele poate dizolva legislativul, deschizând calea către alegeri anticipate — o procedură complexă și rară în România.

Impact economic: Piețele financiare reacționează adesea negativ la vidul de putere, ceea ce poate duce la fluctuații ale cursului valutar sau la creșterea costurilor de împrumut ale statului.

Scenariul 2: Moțiunea este respinsă (Guvernul rămâne în funcție)

Dacă numărul de voturi „pentru” este insuficient, Ilie Bolojan trece pragul critic și își consolidează poziția la Palatul Victoria.

Confirmarea legitimității: Un eșec al moțiunii funcționează ca un „vot de încredere” indirect. Guvernul primește un balon de oxigen politic, demonstrând că deține încă o majoritate funcțională în Parlament.

Continuarea proiectelor: Executivul își păstrează toate prerogativele, putând să treacă prin Parlament legile bugetare, reformele asumate sau alte proiecte prioritare fără teama imediată de a fi blocat.

Protecția constituțională: Potrivit legii, după ce o moțiune de cenzură este respinsă, parlamentarii care au semnat-o nu mai pot iniția o alta în aceeași sesiune parlamentară (cu excepția cazului în care Guvernul își angajează răspunderea). Aceasta oferă Cabinetului o perioadă de stabilitate garantată de câteva luni.

Slăbirea opoziției: Un vot eșuat arată adesea fragmentarea sau incapacitatea opoziției de a construi o alternativă viabilă, oferind premierului un avantaj strategic în comunicarea publică.

Miza din culise

Dincolo de proceduri, rezultatul votului dictează capacitatea de negociere a României pe plan internațional. Un guvern stabil este privit ca un partener predictibil de către Uniunea Europeană și NATO, în timp ce o cădere a Cabinetului în plină criză sau context regional tensionat poate amâna decizii importante legate de fondurile europene (PNRR) sau investiții strategice.