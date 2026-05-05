Un om de știință lansează o teorie tulburătoare despre ce se întâmplă după moarte

Un punct de vedere inedit asupra a ceea ce se întâmplă cu corpul uman după moarte a fost oferit de astrofizicianul american Neil deGrasse Tyson, generând ample discuții în mediul online.

În cadrul podcastului său, StarTalk , omul de știință a explicat că, din perspectivă fizică, energia din corpul uman nu dispare după moarte, ci se transformă, conform legii conservării energiei. Aceasta afirmă că energia nu poate fi creată sau distrusă, ci doar convertită dintr-o formă în alta, potrivit Daily Mail .

Tyson a subliniat că organismul uman acumulează de-a lungul vieții energie chimică, care, după deces, rămâne stocată în molecule și este eliberată ulterior prin două procese principale: descompunerea naturală sau incinerarea.

De ce preferă înmormântarea

Astrofizicianul a explicat că, în cazul unei înmormântări tradiționale, corpul este descompus treptat de bacterii și microorganisme. În acest proces, energia este transferată în ecosistem, fiind reutilizată de plante și alte forme de viață. Din acest motiv, el consideră că această variantă reprezintă o „întoarcere” a resurselor către natură.

Ce se întâmplă în cazul incinerării

În schimb, incinerarea transformă energia chimică în căldură, emisă sub formă de radiație infraroșie care se propagă în spațiu. Potrivit explicațiilor sale, această energie poate călători pe distanțe uriașe, ajungând teoretic chiar și la sisteme stelare apropiate, precum Alpha Centauri.

Declarațiile sale au devenit virale și au stârnit reacții împărțite: unii oameni sunt atrași de ideea unei „călătorii cosmice” după incinerare, în timp ce alții preferă conceptul de reintegrare în natură prin descompunere.

Discuțiile au readus în atenție și ideea de „înmormântare verde”, o alternativă ecologică ce presupune îngroparea fără substanțe chimice sau materiale poluante, permițând corpului să contribuie direct la regenerarea solului.

Perspectiva lui Tyson oferă, astfel, nu doar o explicație științifică, ci și un punct de reflecție asupra legăturii dintre viață, natură și univers.

