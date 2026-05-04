Planta nemuritoare care a supraviețuit dinozaurilor. În România se găsește la tot pasul

A trecut prin extincții care au șters aproape toată viața de pe Pământ, a existat în epoca dinozaurilor și continuă să crească astăzi, aproape ignorată, pe marginea șanțurilor din România.

Este vorba despre coada-calului ( Equisetum arvense ), o plantă considerată o adevărată „fosilă vie”, cu o vechime estimată la aproximativ 360 de milioane de ani. Ea este ultimul supraviețuitor al unui grup de plante care dominau Pământul în perioada Carboniferului, când pădurile erau complet diferite de cele de astăzi, iar unele specii înrudite ajungeau chiar la 30 de metri înălțime.

O supraviețuitoare a celor mai mari catastrofe ale planetei

Istoria Pământului a fost marcată de cinci extincții majore, în care majoritatea speciilor au dispărut într-un timp relativ scurt. Prima dintre ele a avut loc acum aproximativ 445 de milioane de ani și a afectat în special viața marină.

Cea mai devastatoare a fost extincția de acum 252 de milioane de ani, când au dispărut aproximativ 96% dintre speciile marine și 70% dintre speciile terestre. Ultima, acum 66 de milioane de ani, a dus la dispariția dinozaurilor.

În tot acest timp, linia evolutivă din care face parte coada-calului a reușit să supraviețuiască. Studiile bazate pe mii de fosile arată că plantele au fost, în general, mai rezistente decât animalele, însă Equisetum rămâne un caz aparte de continuitate biologică.

„Armura” invizibilă care i-a asigurat supraviețuirea

Rezistența acestei plante nu vine din dimensiune sau complexitate, ci dintr-un mecanism biologic simplu: acumularea de siliciu în țesuturi.

Același element care se regăsește în sticlă este depozitat în pereții celulari ai plantei, formând o structură rigidă și rezistentă. Potrivit studiilor de specialitate, până la 22% din masa uscată a plantei poate fi formată din dioxid de siliciu.

Această „armură” naturală îi oferă protecție fără a necesita consumul mare de energie necesar dezvoltării lemnului, așa cum se întâmplă în cazul arborilor.

O strategie de viață veche de sute de milioane de ani

Coada-calului se reproduce prin spori, nu prin semințe, un mecanism considerat mai vechi din punct de vedere evolutiv, dar extrem de eficient în medii instabile.

Habitatele preferate sunt zonele umede, malurile apelor sau marginile de pădure, adică ecosisteme relativ stabile în timp, ceea ce a contribuit decisiv la supraviețuirea speciei.

Această adaptabilitate a făcut ca planta să reziste în aproape toate perioadele geologice importante, fără schimbări majore în structura sa de bază.

Din era dinozaurilor până în ceaiurile de azi

Fosilele arată că plante din aceeași linie evolutivă trăiau în ecosistemele în care au existat și dinozaurii. Astăzi, coada-calului este încă prezentă, dar într-o formă mult mai mică, fără să atragă atenția.

În România, planta crește spontan din zonele de câmpie până în zonele montane, fiind întâlnită frecvent pe marginea drumurilor sau în locuri umede.

Dincolo de aspectul său banal, este utilizată și în fitoterapie, fiind prezentă în ceaiuri și suplimente alimentare. Medicina tradițională îi atribuie efecte diuretice și remineralizante, iar cercetările moderne au identificat compuși cu potențial antiinflamator și rol în susținerea sănătății osoase.

O relicvă vie a unei lumi dispărute

Coada-calului este singurul supraviețuitor al întregii subclase Equisetidae, un grup care domina vegetația planetei în urmă cu sute de milioane de ani.

Toate celelalte specii din această linie au dispărut, dar această plantă a rămas neschimbată în esență, continuând să crească în mod discret în ecosistemele de azi, ca o legătură directă cu una dintre cele mai vechi lumi ale Pământului.