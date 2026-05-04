Ciulamaua de pui cu leurdă. Rețeta care îți aduce primăvara în farfurie

Sursă: Realitatea.Net

Ciulamaua de pui cu leurdă este un preparat reinterpretat, perfect pentru sezonul de primăvară, când leurda își face apariția și aduce un gust proaspăt și ușor aromat. Este o mâncare care păstrează spiritul bucătăriei românești, dar adaugă o notă de prospețime și lejeritate specifică ingredientelor de sezon.

INGREDIENTE:

500 g pulpe de pui dezosate

3-4 lg făină

500 ml apă

1 leg usturoi verde

4 leg de leurdă

4-5 lg ulei de măsline

sare și piper

MOD DE PREPARARE:

Cum se prepara aceasta Ciulama de pui cu leurdă – rețetă tradițională cremoasă și aromată de primăvară:

Curăță și toacă mărunt usturoiul verde și leurda.

Amestecă făina cu 2 linguri de apă, apoi subțiază compoziția cu restul de apă, până obții un amestec omogen.

Taie pulpele de pui în cuburi potrivite. Încinge uleiul de măsline într-o tigaie și rumenește carnea, condimentând cu sare și piper. Lasă bucățile să se gătească uniform, până se rumenesc frumos pe toate părțile.

După ce carnea este bine rumenită, adaugă usturoiul verde și amestecă ușor. Mai lasă pe foc aproximativ 2 minute, apoi toarnă amestecul de făină și apă. Fierbe la foc mic, amestecând constant, până când sosul se îngroașă și devine cremos. Potrivește de sare și piper, după gust.

La final, adaugă leurda și amestecă ușor pentru a se îmbina aromele.

Servește ciulamaua de pui cu leurdă alături de mămăliguță caldă și bucură-te de un preparat simplu, gustos și sățios, perfect pentru sezonul de primăvară, potrivit sursei.