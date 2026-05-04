Moșii de Vară 2026: când pică și cum se pregătesc credincioșii?

Sursă: Realitatea.net

Sărbătoarea Moșilor de Vară, cunoscută și ca Sâmbăta Morților, este unul dintre cele mai importante momente din calendarul religios dedicat pomenirii celor adormiți. În 2026, această zi cu profundă încărcătură spirituală aduce din nou credincioșii împreună, în rugăciune și recunoștință pentru cei trecuți în neființă.

Când se sărbătoresc Moșii de Vară în 2026

Pentru cei care vor să se pregătească din timp, este important de știut că Moșii de Vară vor fi marcați pe 30 mai 2026, în sâmbăta dinaintea sărbătorii de Rusalii.

Data nu este fixă, deoarece depinde de momentul în care este celebrat Paștele. Mai exact, această zi de pomenire are loc la șapte săptămâni după Învierea Domnului, fiind un reper important în calendarul creștin-ortodox.

Semnificația spirituală a sărbătorii

Moșii de Vară reprezintă o zi dedicată pomenirii tuturor sufletelor celor adormiți. În tradiția populară, se crede că în această perioadă granița dintre lumea celor vii și cea a celor plecați devine mai subțire, iar rugăciunile ajung mai ușor la cei trecuți dincolo.

Bisericile oficiază slujbe speciale încă de dimineață, iar credincioșii merg la cimitire pentru a îngriji mormintele și a aprinde lumânări în memoria celor dragi.

Cum ne pregătim pentru Moșii de Vară

Pregătirile pentru Moșii de Vară încep cu câteva zile înainte și respectă tradiții bine păstrate din generație în generație. Elementul central îl reprezintă pachetele de pomană, oferite în memoria celor decedați.

Printre cele mai importante lucruri care nu trebuie să lipsească se numără:

Vase noi din lut sau porțelan, simbol al purității și al unui nou început

Coliva și colacul, preparate ritualice esențiale

Cireșele, fiind printre primele fructe ale verii

Ramurile de tei sau nuc, folosite pentru împodobirea mormintelor

Tradiția spune că aceste daruri sunt oferite pentru sufletele celor adormiți, ca simbol al grijii și continuității legăturii dintre generații.

Moșii de Vară nu este doar o zi de ritual, ci și un moment de reflecție și apropiere de familie și comunitate. Este ocazia în care oamenii își amintesc de cei dragi, împărtășesc povești și păstrează vie memoria înaintașilor.

Respectarea tradițiilor și participarea la slujbe sunt considerate gesturi de suflet, menite să aducă liniște atât celor plecați, cât și celor rămași.