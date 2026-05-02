Schimbări importante în săptămâna 4–10 mai pentru nativii din zodiac: la ce trebuie să se aștepte

Perioada 4–10 mai 2026 vine cu influențe astrale pozitive, marcate de dorința de transformare și optimism, după efectele Lunii Pline în Scorpion din săptămâna precedentă.

Pe 5 mai, Luna în Capricorn încurajează stabilirea unor obiective clare și disciplină, în timp ce finalul săptămânii, sub influența Lunii în Vărsător, favorizează comunicarea și relațiile sociale, relatează Click.ro, care citează Your Tango .

Berbec

Începutul săptămânii te ajută să scapi de gândurile negative și să vezi lucrurile cu mai multă încredere. Urmează o perioadă în care vei lua decizii importante, iar răbdarea și deschiderea către opiniile celorlalți îți vor aduce beneficii. Spre final, relațiile se îmbunătățesc și simți nevoia de conexiuni autentice.

Taur

Simți dorința de schimbare și explorare, mai ales după lecțiile recente. Pot apărea noi începuturi în plan sentimental. Este o perioadă în care trebuie să te concentrezi pe lucrurile care îți aduc bucurie și să ai încredere în procesul schimbărilor.

Gemeni

Săptămâna este marcată de energie pozitivă și oportunități noi. Devii mai încrezător și mai deschis către experiențe diferite. Organizarea și planificarea atentă te vor ajuta să îți atingi obiectivele.

Rac

Rutina ta capătă mai multă structură, dar este important să ai grijă și de tine. Relațiile se stabilizează, iar tu devii mai selectiv în ceea ce accepți de la ceilalți. În plan profesional, începi să îți clarifici direcția.

Leu

Este un moment bun pentru reflecție în plan sentimental sau pentru a-ți canaliza energia în proiecte personale. Munca depusă începe să dea roade, iar rezultatele devin vizibile spre finalul săptămânii.

Fecioară

Ai nevoie de răbdare și echilibru, mai ales în relațiile de familie. Este o perioadă favorabilă pentru idei noi și creativitate. Colaborările merg mai bine dacă există comunicare clară.

Balanță

Săptămâna aduce claritate și dorința de a face lucrurile diferit. Relațiile, inclusiv cele profesionale, sunt în prim-plan. Diplomația și răbdarea te vor ajuta să eviți conflictele.

Scorpion

Continui un proces de transformare personală. Te concentrezi pe lucrurile materiale și pe organizarea spațiului personal. Relațiile apropiate devin importante, iar sprijinul celor dragi contează mai mult ca oricând.

Săgetător

Ești încurajat să lași trecutul în urmă și să privești înainte. Este un moment potrivit pentru a-ți înfrunta temerile și pentru a începe proiecte creative. Inspirația este la cote ridicate.

Capricorn

Ai nevoie de odihnă și de echilibru emoțional la începutul săptămânii. Relațiile pot necesita mai multă sinceritate. Spre final, ești împins să îți asumi roluri de lider și responsabilități noi.

Vărsător

După o perioadă intensă, este momentul să te concentrezi pe tine. Relațiile de prietenie trec printr-o filtrare naturală. Finalul săptămânii aduce energie și momente plăcute.

Pești

Te simți mai încrezător și pregătit pentru noi experiențe. Creativitatea este stimulată, iar dorința de a explora crește. Relațiile sociale și implicarea în comunitate îți aduc satisfacții.