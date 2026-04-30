Zodiile care au parte de schimbări pe plan amoros începând de pe data de 1 mai 2026

Aceste zodii sunt norocoase pe plan sentimental, începând cu data de 1 mai 2026. Iată cine sunt norocoșii horoscopului.

Taur — echilibru emoțional și deschidere treptată

Pentru Tauri, începutul lunii mai aduce o perioadă de reconectare cu sinele. După o etapă în care au preferat siguranța și o anumită rezervă emoțională, acești nativi încep să privească lucrurile diferit și să fie mai receptivi la cei din jur.

Această schimbare de atitudine poate favoriza apariția unei persoane care le oferă stabilitatea emoțională dorită, fără presiuni sau graba de a defini relația. Legăturile care se formează acum tind să fie naturale și profunde, chiar dacă evoluează discret.

Advertising

Advertising

Rac — surprize și vindecare sufletească

Racii traversează o perioadă de transformare interioară. După momente marcate de incertitudine sau distanță în plan sentimental, lucrurile încep să se clarifice. Nativii devin mai conștienți de propriile emoții și sunt pregătiți să lase în urmă situațiile care nu le mai aduc echilibru.

În același timp, pot apărea întâlniri neașteptate sau discuții care le schimbă modul de a vedea iubirea. Energia perioadei favorizează sinceritatea, ajutându-i să comunice mai ușor și să construiască relații autentice.

Săgetător — începuturi noi și dorință de schimbare

Pentru Săgetători, perioada din jurul datei de 1 mai marchează ieșirea din rutină și renunțarea la tipare vechi în dragoste. Deschiderea către experiențe noi îi poate aduce în situații neprevăzute, unde pot întâlni persoane interesante și pot începe relații promițătoare.

Influența acestui moment îi încurajează să își urmeze instinctele și să exploreze dincolo de zona de confort.

Deși astfel de previziuni țin de interpretări astrologice, ele reflectă dorința generală de schimbare și de noi începuturi în plan afectiv. Pentru mulți, perioada de după 1 mai devine un simbol al redeschiderii către conexiuni emoționale și relații mai sincere.