SUA ar putea trimite rachete hipersonice în Orientul Mijlociu. Ce este sistemul „Dark Eagle”, arma de 15 milioane de dolari care atinge viteze uluitoare

Sursă: Realitatea.net

Comandamentul Central al forțelor americane (CENTCOM) a cerut oficial permisiunea de a trimite rachete hipersonice Dark Eagle în Orientul Mijlociu, pentru eventuale lovituri asupra Iranului. Informația apare pe surse și indică o posibilă schimbare de strategie, într-un moment în care tensiunile rămân ridicate.

Cererea vine după ce Iranul și-ar fi mutat lansatoarele de rachete în zone aflate dincolo de raza actualelor sisteme americane, care pot lovi ținte până la aproximativ 480 km. În aceste condiții, armata americană susține că are nevoie de arme cu rază mai lungă pentru a putea ajunge la aceste obiective.

De ce vrea armata americană aceste rachete

Motivul principal ține de limitările actuale. Noile poziții ale instalațiilor iraniene ar face dificilă lovirea lor cu armamentul existent. Rachetele hipersonice ar rezolva această problemă prin distanța mult mai mare de acțiune și prin viteza ridicată, care le face greu de interceptat. Deocamdată, nu a fost luată o decizie finală. Dacă solicitarea va fi aprobată, ar fi prima utilizare reală a acestui tip de armament de către SUA, o tehnologie care nu a intrat încă oficial în serviciul activ.

Ce înseamnă, concret, sistemul Dark Eagle

Sistemul Dark Eagle este considerat una dintre cele mai avansate arme dezvoltate de SUA în ultimii ani. Are o rază de acțiune de aproximativ 2.700 km și poate depăși viteza de 6.100 km/h. În plus, poate executa manevre complexe în zbor, ceea ce îl face dificil de detectat și de interceptat de sistemele de apărare. O singură rachetă costă în jur de 15 milioane de dolari, iar SUA ar avea în prezent cel mult opt astfel de unități.

Dincolo de componenta militară directă, o astfel de desfășurare ar avea și o miză strategică. Ar reprezenta un semnal clar de forță către Rusia și China, arătând nivelul tehnologic la care au ajuns americanii în domeniul armelor hipersonice. Solicitarea vine în contextul armistițiului dintre SUA și Iran, valabil din 9 aprilie, dar care nu a eliminat tensiunile.

Comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper, urmează să prezinte președintelui Donald Trump opțiunile militare disponibile. Printre ele se află un plan de atacuri „scurte și puternice”, care ar viza inclusiv infrastructură importantă din Iran. Strategia ar fi una de presiune: o demonstrație rapidă de forță care să determine Teheranul să revină la negocieri cu o poziție mai flexibilă în privința programului nuclear.

Presiune militară și economică asupra Iranului

Anterior, Donald Trump a respins propunerea Iranului de a încheia conflictul și de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, deoarece aceasta venea la pachet cu amânarea discuțiilor despre programul nuclear. În paralel, Washingtonul pregătește și o blocadă maritimă de durată, mizând pe impactul economic. Ideea este de a reduce exporturile de petrol ale Iranului și de a crește presiunea asupra regimului de la Teheran. În același timp, surse apropiate administrației spun că SUA sunt pregătite să reia rapid operațiunile militare dacă Iranul nu face concesii.