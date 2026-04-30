Platforma eLicitațiiANAF: apartament, ceas de lux și un teren, primele produse vândute

Sursă: Realitatea.Net

Platforma de licitații online a ANAF a înregistrat aproape 5 milioane de vizite în prima lună de funcționare, iar primele bunuri de mare valoare au fost deja tranzacționate, potrivit datelor comunicate astăzi de instituție. Sistemul digital, lansat pentru valorificarea transparentă a bunurilor sechestrate, confirmă un interes public ridicat și o utilizare intensă.

Aproape 5 milioane de vizite și peste 1.300 de licitații publicate

Până la 29 aprilie, platforma a atras 4.783.929 de vizite, dintre care 705.896 aparțin utilizatorilor unici, se arată în comunicatul ANAF . În total, au fost înregistrate peste 48 de milioane de accesări ale paginilor.

În aceeași perioadă, au fost publicate 1.300 de licitații, dintre care 86 au intrat în etapa de licitare efectivă. Consultarea bunurilor este publică, însă participarea la licitații necesită un cont în Spațiul Privat Virtual.

S-a vândut: apartament de lux, ceas elvețian și taxă plătită pentru un teren

Primele trei bunuri de mare valoare care au atras participare directă sunt:

Un apartament de lux din București (Sector 2, Bulevardul Dacia)

Preț de evaluare și pornire: 1.660.736 lei

Taxă de participare: 166.073,60 lei

A fost depusă o ofertă la prețul de pornire, ceea ce marchează prima tranzacție imobiliară importantă realizată prin platformă.

Un ceas elvețian de lux, din platină

Preț de pornire: 84.700 lei (TVA inclus)

Taxă de participare: 8.470 lei

Și în acest caz a fost depusă o ofertă la nivelul prețului de pornire.

Un teren agricol extravilan de 1.700 mp

Pentru acest bun a fost achitată taxa de participare, însă până în prezent nu a fost depusă nicio ofertă.

Autoturismele de lux și imobilele, cele mai urmărite categorii

Cele mai accesate licitații sunt cele pentru autoturisme premium și proprietăți imobiliare. Printre bunurile care au generat cel mai mare trafic se numără:

BMW X3 și X6

Volkswagen Touareg

Audi Q7

Ferrari F131

Apartamente din ansambluri rezidențiale

Interesul ridicat este alimentat și de faptul că unele bunuri au aparținut unor persoane publice cunoscute, iar platforma oferă un proces complet transparent.

Digitalizare și transparență în valorificarea bunurilor sechestrate

ANAF subliniază că platforma funcționează pe baza unor principii de transparență, acces egal și digitalizare completă, permițând utilizatorilor să urmărească în timp real evoluția licitațiilor.

Rezultatele primei luni indică o schimbare majoră în modul de valorificare a bunurilor sechestrate, cu accent pe eficiență administrativă, vizibilitate publică și acces nediscriminatoriu la informații.