Anca Alexandrescu, dezvăluiri bombă despre jocurile de culise din tabăra pro-Bolojan. Manevre disperate pentru a rămâne la putere

Sursă: Realitatea PLUS

Cu doar câteva zile înainte de moțiunea de cenzură care poate decide viitorul Guvernului, Anca Alexandrescu a dezvăluit informații despre tabăra care îl susține pe Ilie Bolojan, explicând cum în interiorul PNL s-ar purta negocieri de culise pentru menținerea actualei puteri.

Anca Alexandrescu spune că, pe fondul apropierii votului decisiv din Parlament, în jurul premierului s-ar fi format o grupare care încearcă să își securizeze sprijinul politic.

„Aud că disperarea a ajuns atât de mare la onestul Bolojan și la echipa lui, înțeleg că la PNL cei din conducere s-au apucat de afaceri imobiliare și parlamentarii care brusc și-au manifestat iubirea față de Bolojan primesc promisiuni de vânzare pentru apartamentele pe care le au de 700.000 de euro, apartamentul valorând 200.000 de euo. Nu o să dau încă nume, înțeleg că se promit și funcții pentru soții, pentru soți, pentru frați și așa mai departe, inspectori școlari, șefi de cimitire.

Un lucru vă promit: că după ce va trece moțiunea de cenzură am să mă ocup de toți cei pe care i-a apucat brusc dragostea de Bolojan, să le verific soțiile, soții, frații, declarațiile de avere, așa, ca să știe toată lumea cum s-au îmbogățit brusc.

O să fiu cu ochii pe voi, așa că nu puteți să faceți nicio mișcare. Marți. nu uitați. Sau ca să îl citez pe Angry Birds, gândiți-vă! Marți avem o șansă uriașă să scăpăm de el. Sunt convinsă că sunt foarte mulți parlamentari onești patrioți care își iubesc țara și poporul și vor vota pentru ca Angry Birds să plece înapoi la Oradea”, a spus Anca Alexandrescu.