Prăjitură pufoasă cu pere și scorțișoară. Rețeta unui desert perfect pentru minivacanța de 1 Mai

Această prăjitură pufoasă cu pere și scorțișoară este un desert clasic de casă, ideal pentru orice sezon, când fructele sunt bine coapte, aromate și dulci. Nu impresionează printr-un aspect sofisticat, ci prin gustul echilibrat și textura plăcută.

Blatul este fraged și ușor umed, cu note calde de scorțișoară și vanilie, iar feliile de pere de la suprafață se caramelizează delicat în cuptor, creând un contrast plăcut între interiorul pufos și crusta ușor rumenită. Este o prăjitură potrivită atât pentru consumul zilnic, cât și pentru ocazii speciale, deoarece se porționează ușor, se păstrează bine și poate fi servită simplu sau alături de frișcă ori iaurt.

Un element important este textura: aluatul trebuie să fie aerat, dar nu uscat, iar fructele să rămână moi, fără să se transforme în piure. De asemenea, desertul nu este excesiv de dulce, ceea ce îl face potrivit și pentru cei care preferă preparatele mai echilibrate.

Rețeta poate fi adaptată cu ușurință și cu alte fructe, precum mere, gutui, caise sau piersici.

Ingrediente

Ai nevoie de 200 g făină,

150 g zahăr,

3 ouă,

120 ml ulei,

100 ml lapte,

un plic de praf de copt, o linguriță de scorțișoară, o linguriță de vanilie,

3–4 pere, un praf de sare,

precum și aproximativ 10 g unt și

o lingură de zahăr pentru tapetarea formei.

Mod de preparare

Începe prin a preîncălzi cuptorul la 180°C și unge o formă rotundă de aproximativ 22–24 cm cu unt, apoi presară zahăr pe fundul și pe marginea acesteia.

Bate ouăle împreună cu zahărul și sarea până când compoziția devine deschisă la culoare și ușor spumoasă. Adaugă treptat uleiul, amestecând continuu, apoi încorporează laptele și vanilia.

Separat, cerne făina și amestec-o cu praful de copt și scorțișoara, apoi adaugă-le peste compoziția lichidă, amestecând ușor până obții un aluat omogen, fără cocoloașe. Consistența trebuie să fie mai groasă decât cea de clătite, dar suficient de fluidă.

Spală perele, taie-le în jumătăți, îndepărtează cotorul și feliază-le subțire. Dacă sunt foarte zemoase, tamponează-le ușor cu hârtie absorbantă.

Toarnă aluatul în tavă și nivelează-l, apoi așază deasupra feliile de pere, în cercuri sau în formă de evantai, apăsându-le ușor. Dacă dorești, poți presăra un praf de scorțișoară peste fructe.

Coace prăjitura timp de 40–45 de minute, până când devine aurie la suprafață, iar o scobitoare introdusă în mijloc iese curată. După coacere, las-o să se răcească în formă 15–20 de minute, apoi scoate-o și las-o să se răcească complet pe un grătar.

Servire și păstrare

Prăjitura poate fi servită simplă sau alături de frișcă, iaurt grecesc ori un sos ușor de vanilie. Se menține proaspătă 2–3 zile la temperatura camerei, dacă este acoperită, sau până la 5 zile în frigider.