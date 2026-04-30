George Simion, atac dur la adresa Guvernului Bolojan: „Dacă voi nu puteți conduce, lăsați-ne pe NOI”

Sursă: realitatea.net

Liderul AUR, George Simion, a lansat un nou atac virulent la adresa puterii, acuzând că propaganda îndreptată împotriva partidului său crește pe măsură ce nivelul de trai al românilor se prăbușește.

„În timp ce propaganda anti-AUR crește, nivelul de trai scade! Dacă voi nu puteți conduce, lăsați-ne pe NOI", a transmis Simion.

Declarația vine în contextul în care AUR și PSD au anunțat depunerea împreună a unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, votul fiind programat pentru 5 mai.

Simion a afirmat că cele două partide dețin o majoritate parlamentară și că sunt necesare 233 de semnături pentru ca moțiunea să fie adoptată.

AUR a criticat în repetate rânduri politicile guvernului actual, susținând că bugetul pentru 2026 a fost adoptat „în câteva zile, fără o analiză serioasă a impactului asupra economiei și asupra românilor”. Partidul a contestat legea bugetului la Curtea Constituțională, invocând mai multe motive de neconstituționalitate.

Între timp, Simion a precizat că AUR este dispus să preia guvernarea doar provizoriu, exclusiv în perspectiva organizării de alegeri anticipate, poziție pe care liderul partidului a reiterat-o constant în ultimele luni.