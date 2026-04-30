Tânără jefuită în propria locuință după ce a deschis interfonul. Atacatorul a intrat peste ea în casă

Sursă: Realitatea.net

O tânără din Hunedoara a trecut prin momente de coșmar după ce a deschis interfonul fără să verifice cine solicită accesul. La scurt timp, agresorul a ajuns la ușa apartamentului și a intrat peste ea în locuință.

Incidentul a avut loc în noaptea de 28 aprilie, în jurul orei 23:40, când femeia, aflată singură acasă, a permis accesul în bloc unei persoane necunoscute. La câteva minute după ce a deschis ușa de la intrare în imobil, tânăra s-a trezit față în față cu bărbatul care intrase în bloc. Acesta ar fi lovit-o cu pumnul în față, iar femeia a căzut la podea și nu a mai putut reacționa.

Profitând de situație, agresorul i-a luat telefonul mobil și geanta în care se aflau aproximativ 400 de lei, apoi a fugit. După ce și-a revenit, tânăra a reușit să ceară ajutor. La ora 23:55, a apelat 112 și a anunțat că a fost agresată și jefuită în propria locuință. Polițiștii au început imediat cercetările pentru a-l identifica pe autor.

Suspect reținut la scurt timp după incident

În urma verificărilor, oamenii legii au ajuns la un suspect: un tânăr de 18 ani din Hunedoara. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și este acuzat de tâlhărie calificată. Urmează să fie prezentat procurorilor pentru stabilirea măsurilor legale. Polițiștii încearcă acum să stabilească toate împrejurările în care s-a produs agresiunea și dacă suspectul a mai fost implicat în fapte similare.