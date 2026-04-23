Această decizie vine în urma unui decret prezidențial semnat pe 18 decembrie 2025 de Donald Trump, ce are scopul de a încuraja cercetările medicale asupra canabisului, a reamintit într-un comunicat de presă procurorul general interimar al Statelor Unite, Todd Blanche.



Deși trei sferturi dintre americani trăiesc în prezent într-un stat în care canabisul este legal, decizia de joi nu îl dezincriminează încă la nivel federal.

Însă ea reclasifică acest drog din categoria 1, cea mai înaltă din nomenclatură, care include în special heroina, LSD și ecstasy, în categoria 3, care grupează substanțe ce prezintă un risc de dependență de la moderat până la scăzut, cum ar fi anumite medicamente pe bază de codeină.

Reclasificarea canabisului

În plus, Todd Blanche a anunțat lansarea unui "proces administrativ accelerat pentru a examina o reclasificare mai amplă a canabisului", adică nu doar pentru uz medical, începând din data de 29 iunie.



"Aceste măsuri vor permite efectuarea unor cercetări mai țintite și mai riguroase privind siguranța și eficacitatea marijuanei, vor extinde accesul pacienților la tratamente și le vor permite medicilor să ia decizii cu privire la sănătate în timp ce sunt mai bine informați", a afirmat procurorul general interimar al Statelor Unite.



Această nouă clasificare la nivel federal ar putea avea repercusiuni economice importante, prin reducerea constrângerilor impuse companiilor care cultivă sau comercializează canabis.

Măsurile președinților americani anteriori cu privire la canabis

Predecesorul democrat al președintelui Donald Trump, Joe Biden, a militat pentru o dezincriminare a canabisului la nivel federal, însă acea schimbare nu s-a concretizat.



Canabisul, un derivat al cânepii, a fost clasificat în categoria 1 în anul 1970, sub influența președintelui republican Richard Nixon, care declarase un "război total împotriva drogurilor ilicite".

