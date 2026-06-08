Eugen Tomac, despre inechitățile din sistem: „Nu sunt de acord să crească veniturile doar pentru demnitari, în timp ce restul pierd bani”

Sursă: Realitatea.Net

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a recunoscut că gestionarea grevelor și a noii legi a salarizării unice reprezintă cel mai dificil test pentru viitorul său cabinet. Tomac s-a declarat solidar cu angajații din sistemul public ale căror venituri au stagnat sau au scăzut și a criticat dur modul defectuos în care textul de lege a fost redactat și comunicat.

„Sunt o grămadă de probleme, fiind o problemă extrem de serioasă. Indiscutabil, nu sunt de acord cu această formulă prin care cresc veniturile doar pentru anumite categorii privileged/demnitari, în timp ce pentru cea mai mare parte a persoanelor angajate veniturile stagnează sau scad, iar oamenii pierd bani. Totuși, vreau să fiu complet cinstit cu dumneavoastră și cu telespectatorii: această lege a fost amânată ani la rând din rațiuni de oportunitate politică, fie din cauza pandemiei, fie din considerente electorale, iar acum am ajuns sub o presiune uriașă a termenelor”, a explicat Tomac.

Acesta a arătat că scopul actului normativ a fost complet deturnat în percepția publică din cauza greșelilor guvernamentale anterioare.

„Marea problemă este că scopul inițial al acestei legi nu era neapărat majorarea generală a tuturor salariilor, ci avea misiunea de a echilibra și de a corecta inechitățile dintre diferitele grile de salarizare din sistemul public. Din păcate, legea nu a fost concepută bine și nici nu a fost explicată corect, iar noi nu ar fi trebuit să ajungem în situția în care oamenii să fie profund nemulțumiți parcurgând proiectul de lege. M-am întâlnit deja de două ori cu domnul Pîslaru, deoarece sunt direct interesat să găsim cea mai bună soluție tehnică. Am discutat, de asemenea, și cu liderii partidelor politice. Sper și îmi doresc să găsim compromisul necesar pentru a merge înainte. Evident, nu sunt dispus să lăsăm pe cineva în urma sau să nedreptățim categoriile sociale prin modificări care nu răspund așteptărilor legitime ale cetățenilor”, a adăugat liderul politic.