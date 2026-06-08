Primul vaccin creat integral cu ajutorul Inteligenței Artificiale a fost testat pe oameni. Ce au descoperit cercetătorii

Un moment important pentru medicina modernă și tehnologiile bazate pe inteligență artificială a fost marcat recent prin testarea pe voluntari umani a primului vaccin conceput integral de AI.

Proiectul a fost dezvoltat cu scopul de a oferi protecție împotriva mai multor coronavirusuri, inclusiv a celor responsabile pentru COVID-19, SARS și MERS. Cercetătorii și-au propus să creeze un vaccin cu aplicabilitate extinsă, capabil să rămână eficient chiar și atunci când virusurile suferă mutații, reducând astfel necesitatea actualizărilor frecvente, scrie Adevarul.

Deși experimentul reprezintă o premieră la nivel mondial, primele rezultate obținute sunt considerate promițătoare mai ales din perspectiva tehnologică, însă moderate în ceea ce privește eficiența imunologică.

Cum a fost creat vaccinul

Vaccinul a fost dezvoltat de o echipă de cercetători de la Universitatea Cambridge, care a utilizat algoritmi de inteligență artificială pentru a analiza informații genetice provenite de la mai multe tipuri de coronavirusuri.

Sistemele AI au identificat caracteristici comune între virusurile care au provocat COVID-19, SARS și MERS, încercând să anticipeze modul în care acestea ar putea evolua în viitor. Pe baza acestor date a fost proiectat ingredientul activ al vaccinului, fără intervenție umană directă în procesul de concepere a structurii sale.

Specialiștii speră că această abordare ar putea deschide calea către vaccinuri „universale”, capabile să ofere protecție împotriva unor familii întregi de virusuri și să elimine nevoia adaptării constante la noile variante.

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Rezultatele primelor teste clinice

În cadrul studiului clinic inițial, vaccinul a fost administrat unui grup de aproximativ 30 de voluntari. Concluziile, publicate recent în revista Journal of Infection, arată că răspunsul imun generat a fost relativ limitat.

Potrivit cercetătorilor, vaccinul nu a stimulat o producție semnificativă de anticorpi, ceea ce înseamnă că obiectivul de a obține o protecție puternică împotriva mai multor coronavirusuri nu a fost încă atins.

Cu toate acestea, oamenii de știință subliniază că rezultatele trebuie interpretate în contextul caracterului inovator al proiectului. Este pentru prima dată când ingredientul activ al unui vaccin a fost proiectat exclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale.

Un pas important pentru medicina viitorului

Chiar dacă eficiența observată până acum este modestă, cercetătorii consideră că experimentul demonstrează potențialul inteligenței artificiale de a accelera procesul de dezvoltare a vaccinurilor și tratamentelor.

Jonathan Heeney, virusolog la Universitatea Cambridge și unul dintre coordonatorii proiectului, explică faptul că obiectivul este dezvoltarea unor vaccinuri „pregătite pentru viitor”, capabile să ofere protecție înainte ca noile variante virale să devină o problemă globală.

O astfel de strategie ar putea schimba fundamental modul în care comunitatea științifică răspunde amenințărilor epidemiologice, trecând de la reacție la anticipare.

Cercetările continuă

Există și un aspect încurajator al studiului: vaccinul s-a dovedit sigur în cadrul testelor efectuate până acum, fără a provoca efecte adverse grave în rândul participanților.

În perioada următoare va începe o nouă etapă de cercetare, care va include aproximativ 200 de voluntari. Specialiștii vor analiza dacă vaccinul poate genera un răspuns imun mai puternic și dacă poate oferi nivelul de protecție urmărit încă de la începutul proiectului.

Deși drumul către un vaccin universal este încă lung, testarea primului vaccin proiectat integral de inteligența artificială reprezintă un pas important în direcția utilizării tehnologiilor avansate pentru prevenirea viitoarelor pandemii.

Un moment important pentru medicina modernă și tehnologiile bazate pe inteligență artificială a fost marcat recent prin testarea pe voluntari umani a primului vaccin conceput integral de AI.

Proiectul a fost dezvoltat cu scopul de a oferi protecție împotriva mai multor coronavirusuri, inclusiv a celor responsabile pentru COVID-19, SARS și MERS. Cercetătorii și-au propus să creeze un vaccin cu aplicabilitate extinsă, capabil să rămână eficient chiar și atunci când virusurile suferă mutații, reducând astfel necesitatea actualizărilor frecvente.

Deși experimentul reprezintă o premieră la nivel mondial, primele rezultate obținute sunt considerate promițătoare mai ales din perspectiva tehnologică, însă moderate în ceea ce privește eficiența imunologică.