Descoperire neașteptată după scăderea nivelului Lacului Herăstrău. Ce au găsit muncitorii pe fundul apei

Lucrările de reabilitare a malurilor Lacului Herăstrău au scos la iveală o imagine surprinzătoare a deșeurilor acumulate în ultimii ani pe fundul apei. Odată cu reducerea nivelului lacului pentru desfășurarea intervențiilor, muncitorii au descoperit numeroase obiecte abandonate, de la trotinete și biciclete până la scaune și cantități semnificative de gunoaie.

Intervenția face parte dintr-un amplu proiect de modernizare derulat de Primăria Capitalei, care urmărește consolidarea malurilor și refacerea infrastructurii din jurul unuia dintre cele mai frecventate parcuri din București.

Obiecte abandonate și deșeuri scoase la suprafață

Primele operațiuni au început în zona barajului Băneasa, unde a fost amenajată o rampă de acces către cuva lacului. Pe măsură ce apa a fost evacuată, echipele de pe șantier au descoperit numeroase obiecte aruncate în lac de-a lungul anilor.

Autoritățile au anunțat că toate deșeurile identificate vor fi colectate și sortate pe măsură ce lucrările avansează și nivelul apei continuă să scadă.

Reprezentanții Primăriei Capitalei au precizat că, pe lângă obiectele abandonate, vor fi îndepărtate și peste 20.000 de tone de material rezultat din procesul de decolmatare, acumulat în decursul mai multor decenii. Totuși, mâlul și pietrișul extras nu vor fi transportate în afara șantierului, ci vor fi reutilizate în cadrul proiectului, conform cerințelor impuse de Apele Române.

Mâlul extras va contribui la consolidarea malurilor

Una dintre cele mai importante etape ale lucrărilor este decolmatarea lacului. În această săptămână, excavatoarele au început să opereze direct în cuva lacului pentru a extrage materialul acumulat pe fundul apei.

Potrivit reprezentanților constructorului, acesta va fi amestecat cu piatră spartă și utilizat pentru umplerea spațiului dintre actualele structuri degradate și noile sisteme de protecție ale malurilor.

Soluția va contribui atât la stabilizarea terenului, cât și la optimizarea costurilor proiectului de reabilitare.

Lucrările vor continua în mai multe zone ale lacului

Constructorul a anunțat că intervențiile se desfășoară simultan pe ambele maluri și că, în perioada următoare, vor fi deschise noi puncte de lucru.

Un nou șantier va fi amenajat în aval de podul de pe DN1, între pod și calea ferată. Alte două zone de intervenție sunt planificate pe Șoseaua Nordului, în apropierea podului feroviar, și în zona Fântânii Miorița.

Reprezentanții constructorului au precizat că noi puncte de lucru vor fi deschise la intervale de aproximativ două săptămâni, astfel încât lucrările să avanseze simultan în mai multe sectoare ale lacului.

Proiectul de reabilitare are ca obiectiv refacerea infrastructurii și consolidarea malurilor Lacului Herăstrău, una dintre cele mai importante zone de agrement ale Capitalei.