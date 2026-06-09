Urși observați în mai multe zone din Harghita: patru mesaje RO-Alert emise peste noapte

Patru mesaje RO-Alert privind prezența urșilor au fost emise în mai puțin de 12 ore în județul Harghita, inclusiv pentru municipiul Miercurea Ciuc.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Harghita, primele trei avertizări au fost transmise într-un interval de aproximativ două ore, luni seara.

Primul mesaj a fost emis în jurul orei 18:30, după ce un urs a fost observat în municipiul Odorheiu Secuiesc. La aproximativ 30 de minute distanță, autoritățile au transmis o nouă alertă, de această dată pentru comuna Corund.

Puțin înainte de ora 20:00, un alt urs a fost semnalat în comuna Sândominic, iar populația a fost avertizată printr-un nou mesaj RO-Alert.

Seria alertelor a continuat marți dimineață, când prezența unui urs a fost raportată în municipiul Miercurea Ciuc. Locuitorii au fost informați și în acest caz prin sistemul RO-Alert, fiind sfătuiți să evite zona și să respecte recomandările autorităților.