Prăjitură cu suc de roșii. Rețeta cu gust de copilărie pe care trebuie să o încerci în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Sursă: Realitatea.Net

Suntem în postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, iar în următoarele trei săptămâni credincioșii ortodocși vor înlocui alimentele de dulce cu cele de origine vegetală. Dacă în privința preparatelor sărate aceștia au o paletă destul de largă, în privința deserturilor lucrurile sunt mai limitate, iar asta reprezintă un inconvenient pentru amatorii de dulce.

Dacă și tu ții post și ești un fan al dulciurilor, noi ne-am propus să îți ușurăm postul și să venim în ajutorul său cu rețete simple și delicioase, iar prăjitura cu suc de roșii, cremă de griș și gem este ideală. Deși combinația de ingrediente poate părea neobișnuită, rezultatul final este o prăjitură echilibrată, fragedă și deosebit de gustoasă după câteva ore de odihnă la rece.

INGREDIENTE:

Pentru blat:

15 linguri ulei

15 linguri suc de rosii

5 linguri zahar

500 g faina

1/2 lingurita bicarbonat

esenta de rom

sare

Pentru umplutura:

1 l apa

4 linguri zahar

200 g gris

200 g margarina

75 g nuca de cocos

zeama si coaja de la o lamaie

400 g gem de prune cu miez de nuca

un praf de sare

MOD DE PREPARARE:

Blat: Pentru început, se freacă uleiul cu zahărul și puțină sare până aproape de lichefierea zahărului. Se adaugă apoi sucul de roșii, esența și făina amestecată cu bicarbonatul. Se frământă un aluat elastic și nelipicios, care se lasă la frigider timp de 20 de minute, acoperit cu folie alimentară.

Aluatul se împarte în 4 bucăți, care se întind pe dosul unei tăvi unse cu ulei și se coc pe rând câte 6-7 minute, la 180°C.

Crema de griș: Se pun la fiert apa, zahărul, coaja de lămâie și un praf de sare. Când amestecul ajunge la punctul de fierbere, se adaugă grișul în ploaie, amestecând continuu. Se lasă pe foc până se îngroașă, apoi se ia deoparte și se încorporează margarina și zeama de lămâie.

Crema se lasă la răcit, iar după ce s-a răcit complet se adaugă nuca de cocos și se omogenizează.

Asamblare: Se așază prima foaie în tavă și se întinde jumătate din crema de griș. Se adaugă a doua foaie, peste care se întinde gemul. Se așază a treia foaie, se întinde restul de cremă de griș, apoi se acoperă cu ultima foaie.

Prăjitura se acoperă cu folie și se păstrează la frigider câteva ore, după care se porționează.

Foile se înmoaie destul de repede, iar rezultatul este o prăjitură înaltă și foarte gustoasă, potrivit sursei.