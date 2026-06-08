Dan Dungaciu (AUR) avertizează: Guvernul a pus la Externe și Apărare oameni filo-francezi care n-au nicio legătură cu America și cu Administrația Trump

Sursă: Realitatea.Net

România riscă un eșec de proporții pe axa externă din cauza lipsei de viziune a liderilor de la București. Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, avertizează că noile numiri de la ministerele strategice, la Externe și Apărare, deconectează România de la realitatea politică din Statele Unite, în ciuda unor contracte de lobby catalogate drept „penibile”.

Dan Dungaciu susține că Bucureștiul a apelat la firme de consultanță greșite în SUA, care au sprijinit tabăra democrată, sperând în mod absurd că astfel vor obține bunăvoința noului lider de la Casa Albă.

„Nimic nu funcționează astăzi: începând de la acele contracte penibile cu așa-numite companii americane care au strâns sprijin electoral pentru Biden și Kamala Harris — menite, vezi Doamne, să ducă conducerea României, în frunte cu președintele, în paradisul administrației Trump. (...) Oamenii care au făcut acele contracte habar n-au ce se întâmplă în Statele Unite, n-au nicio idee”, explică Dungaciu.

„Miniștrii noștri n-au nicio legătură cu Atlanticul”

Analizând noua echipă guvernamentală, liderul AUR afirmă că discursul pro-occidental mimează o orientare pro-americană, în timp ce, în realitate, personajele cheie propuse fac parte exclusiv din sfera de influență a Europei Continentale, în special a Franței.

„Prin incoerența lor se vede o semantică de trei parale, de școală gimnazială: «occidental», «proeuropean»... Vezi Doamne, s-a inventat sintagma cu «occidentalul» ca să sune mai pro-american. Dar uitați-vă cine sunt puși în funcțiile de decizie strategică, la Externe sau la Apărare. Toți sunt oameni care n-au nicio legătură cu America pe fond; sunt veniți din zona de structuri instituționale europene sau, mai precis, europene-francezești. Oamenii ăștia n-au nicio legătură cu Atlanticul. De exemplu, domnul Nicolescu, care a fost la RFI și ambasador al României în Franța... Cu tot respectul, sunt oameni respectabili, dar pe altă zonă.”

Potrivit prim-vicepreședintelui AUR, această „configurație strategică disperată” arată că România este complet debusolată pe scena internațională, într-un moment în care bătălia instituțională din SUA este acută, iar marile puteri europene trec prin schimbări politice majore.