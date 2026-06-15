Descoperire surprinzătoare: părul grizonant ar putea fi un semn că organismul se protejează de cancer. Ce spun cercetătorii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 11:16

Apariția firelor albe este asociată de cele mai multe ori cu înaintarea în vârstă, însă un nou studiu sugerează că acest fenomen ar putea avea o explicație mult mai complexă. Cercetători de la University of Tokyo au identificat un mecanism biologic care indică faptul că pierderea pigmentului din păr poate reprezenta o reacție de apărare a organismului împotriva deteriorării ADN-ului.

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