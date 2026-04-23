Războiul civil care durează de patru ani a devastat Sudanul. 30 de milioane de oameni au nevoie urgentă de ajutor umanitar

Război
Sudanul a intrat în al patrulea an de război civil. Conflictele sângeroase au devastat pur și simplu țara, iar oficiali din lumea întreagă au avertizat că vor exista consecințe extrem de grave. Într-un apel la încetarea violențelor, aceștia au atras atenția că vor recurge inclusiv la sancțiuni dure pentru a opri conflictul și pentru a proteja populația civilă. 

Conflictul izbucnit în 2023 a provocat zeci de mii de morți

Potrivit rapoartelor publicate de ONU, conflictul izbucnit în aprilie 2023 a provocat deja zeci de mii de morți. De asemenea, milioane de persoane au fost strămutat, iar condițiile de viață din întreaga țară s-au deteriorat sever.

Potrivit estimărilor, aproximativ 30 de milioane de oameni au nevoie de ajutor umanitar, iar sistemele medicale și infrastructura de bază sunt depășite.

În paralel, organizațiile internaționale avertizează asupra foametei extinse și a lipsei accesului la servicii esențiale. ONU descrie situația ca fiind o criză umanitară de proporții istorice.

Înalți oficiali din întreaga lume au promis un ajutor de 1,5 miliarde de euro, dar au avertizat că vor folosi toate instrumentele disponibile, inclusiv măsurile restrictive, pentru a readuce pacea în țară. 