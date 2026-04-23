Conflictul izbucnit în 2023 a provocat zeci de mii de morți

Potrivit rapoartelor publicate de ONU, conflictul izbucnit în aprilie 2023 a provocat deja zeci de mii de morți. De asemenea, milioane de persoane au fost strămutat, iar condițiile de viață din întreaga țară s-au deteriorat sever.

Potrivit estimărilor, aproximativ 30 de milioane de oameni au nevoie de ajutor umanitar, iar sistemele medicale și infrastructura de bază sunt depășite.

În paralel, organizațiile internaționale avertizează asupra foametei extinse și a lipsei accesului la servicii esențiale. ONU descrie situația ca fiind o criză umanitară de proporții istorice.

Înalți oficiali din întreaga lume au promis un ajutor de 1,5 miliarde de euro, dar au avertizat că vor folosi toate instrumentele disponibile, inclusiv măsurile restrictive, pentru a readuce pacea în țară.