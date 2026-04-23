”Pentru moment, nu luăm în considerare introducerea raționalizării. Dar suntem pregătiți pentru această posibilitate și, dacă va deveni necesară, o vom anunța cu mult timp înainte”, a declarat prim-ministrul Ulf Kristersson într-o conferință de presă. Acesta a adăugat că impactul războiului din Iran asupra economiei suedeze s-a agravat, trecând de la "un impact limitat la unul semnificativ".



Conflictul dintre Iran și Statele Unite în Strâmtoarea Ormuz, un punct prin care trece aproximativ o cincime din petrolul și gazele lumii, a dus la creșterea prețurilor petrolului și a afectat economiile din întreaga lume.



Pentru Suedia, aceasta înseamnă un risc de creștere a inflației și încetinire a creșterii economice, a declarat prim-ministrul Ulf Kristersson.

"Aceasta este cea mai gravă criză energetică dintr-o perioadă foarte lungă de timp", a declarat, la rândul său, ministrul Finanțelor, Elisabeth Svantesson.

Măsuri anterioare în criza combustibililor

Guvernul de la Stockholm a luat deja măsuri pentru a atenua impactul economic al conflictului asupra gospodăriilor, inclusiv reduceri semnificative ale taxelor la benzină și motorină.



Ministrul Finanțelor nu a prezentat joi noi măsuri dar a spus că, dacă războiul se prelungește, "ar putea fi luată în considerare raționalizarea combustibilului, dar am începe prin a emite o recomandare de conservare a combustibilului" și de prioritizare a transportului public. De asemenea, Suedia ar putea fi nevoită să își crească producția de energie, a adăugat Elisabeth Svantesson, citând energia fotovoltaică, eoliană, hidroelectrică și nucleară.



Guvernul de la Stockholm va da publicității un nou set de previziuni economice actualizate în data de 1 mai.

