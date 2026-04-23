Escaladarea conflictelor militare dintre SUA, Israel și Iran a provocat un cutremur pe piața energetică globală, odată cu închiderea Strâmtorii Hormuz. Conform revistei The Conversation, blocarea acestei rute vitale a generat cea mai mare întrerupere a aprovizionării cu petrol din istorie, spulberând mitul conform căruia combustibilii fosili ar fi o sursă de energie mai sigură și mai fiabilă decât alternativele verzi.

Vulnerabilitatea sistemului tradițional și „lecția” Asia-Pacific

Impactul este devastator și imediat: peste 60 de instalații energetice au fost avariate în timpul ostilităților, lăsând infrastructura de petrol și gaze extrem de vulnerabilă. În regiunea Asia-Pacific, guvernele au fost deja forțate să recurgă la măsuri disperate, de la raționalizarea strictă a combustibilului până la reducerea programului școlar. Această situație critică a evidențiat, prin contrast, stabilitatea și rentabilitatea energiei eoliene, solare și a sistemelor de stocare în baterii.

Summit diplomatic în Columbia: Planul pentru un viitor fără carbon

Pe fondul acestei crize, peste 50 de state se reunesc într-un summit fără precedent în Columbia pentru a planifica eliminarea definitivă a cărbunelui, petrolului și gazelor naturale. Irene Velez Torres, ministrul columbian al Mediului, a subliniat că actuala penurie de resurse nu face decât să valideze urgența acestei tranziții, forțând liderii lumii să recunoască pericolele dependenței de resurse fosile.

Economia verde: Mai ieftină și mai matură ca niciodată

Spre deosebire de șocurile petroliere din anii '70, lumea de astăzi este pregătită pentru schimbare. Tehnologiile regenerabile au ajuns la maturitate, iar costurile pentru energia solară și eoliană au scăzut spectaculos, cu peste 90% în ultimele decenii. Acest avantaj financiar permite economiilor puternice, precum Coreea de Sud sau statele Uniunii Europene, să accelereze masiv electrificarea.

Schimbarea ireversibilă a comportamentului de consum

Transformarea este cel mai vizibilă în industria auto, unde vânzările de vehicule electrice ating noi recorduri. În contextul prețurilor record la pompă, trecerea la energia curată a încetat să mai fie doar o opțiune ecologică; ea a devenit o strategie critică de supraviețuire economică și un pilon esențial pentru independența energetică a oricărei națiuni.