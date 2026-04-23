Potrivit surselor politice, două nume circulă intens în culisele puterii: Cătălin Predoiu și Radu Miruță, actualul ministru al Apărării și unul dintre liderii USR.

Varianta Radu Miruță ar reprezenta o mutare semnificativă, în condițiile în care USR a manifestat întotdeauna un interes aparte față de portofoliul Justiției, partid care, la negocierea componenței actualului guvern, a regretat că nu a obținut acest minister de la bun început.

Demisiile miniștrilor PSD urmează să fie validate de președintele Nicușor Dan, după care președintele Ilie Bolojan va putea face redistribuirea portofoliilor.

Numeric, această redistribuire ar putea aduce USR în postura de a prelua mai multe ministere decât orice alt partid rămas în coaliție, inclusiv PNL, partidul condus chiar de Bolojan.