În filmările difuzate de Teheran, se pot observa trupe iraniene mascate și înarmate care iau cu asalt puntea navelor.



Navele au fost escortate forțat către coastele Iranului după ce au fost acuzate că „au încercat să părăsească strâmtoarea în secret”, conform agenției de presă Tasnim și companiilor de transport maritim.

Este pentru prima dată când Iranul capturează nave de la începutul conflictului, la sfârșitul lunii februarie.

La Casa Albă, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a declarat că Donald Trump nu consideră capturarea celor două nave container ca fiind o încălcare a armistițiului dintre SUA și Iran, fiindcă „nu erau nave americane, nu erau nave israeliene, erau două nave internaționale.”

Miercuri, cel puțin trei nave au fost atacate în Strâmtoarea Ormuz, una dintre ele fiind „grav avariată”, relatează presa internațională. Incidentele au avut loc la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a anunțat că va prelungi armistițiul.