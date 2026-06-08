Negocieri pentru Guvern. Tanczos Barna: Nu avem detalii despre formula viitoarei majorități

Sursă: Realitatea PLUS

Nu avem detalii despre formula majorităţii, asta a transmis Tanczos Barna, înaintea negocierilor cu Eugen Tomac. Vicepremierul interimar a declarat că deocamdată nu există informaţii clare despre formula prin care prim-ministrul desemnat intenţionează să formeze o majoritate care să susţină un guvern de tehnocraţi.

Acesta a mai transmis că este dificil ca un executiv fără un sprijin politic solid să reziste pe termen lung, menţionând că, de regulă, cele mai instabile guverne sunt cele în care premierul nu este şi lider de partid, deşi au existat şi situaţii inverse, cu guverne politice care au rezistat doar câteva luni.

„Noi am spus de la bun început că varianta cea mai bună, cea mai corectă este cea a unui guvern politic, cel puţin în prima fază trebuia încercată o asemenea variantă”, a transmis Tzancos Barna în cadrul unui interviu.