BAC 2026 începe pentru peste 130.000 de candidați din toată țara. Calendarul complet al examenului

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Sursă: Realitatea.Net

Examenul național de Bacalaureat 2026 începe luni cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. La prima sesiune sunt așteptați peste 130.000 de candidați, iar probele scrise vor debuta pe 29 iunie cu examenul la Limba și literatura română.

Probele de evaluare a competenţelor din cadrul primei sesiuni (iunie – iulie) a examenului naţional de bacalaureat 2026 se desfăşoară în intervalul 8 – 17 iunie în conformitate cu următorul calendar: Calendar Competențe BAC 2026: 8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D. Calendar probe scrise BAC 2026: 29 iunie 2026 – Limba și literatura română;

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului;

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării,

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.. Potrivit datelor înregistrate şi furnizate de comisiile judeţene/comisia ISMB de organizare a examenului, sunt aşteptaţi să susţină examenul în prima sesiune – toate probele sau, în funcţie de rezultatele obţinute în sesiunile anterioare şi recunoscute ca atare, doar probele nepromovate – peste 130.000 de candidaţi, absolvenţi de liceu din promoţia curentă şi din seriile anterioare.

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